حالته كانت مروّعة... نقل نائب فرنسيّ إلى المستشفى بعد العثور عليه قرب مكتبه

كشفت صحيفة "لو باريزيان"، عن عثور الشرطة على النائب عن حزب " " أنطوان فيلدو، مصابًا بجرح في الرأس ويعاني من تشوش ذهني شديد في أحد شوارع مدينة فيزول قرب مكتبه الانتخابي، ما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى.



وذكرت مصادر أمنية، أنّ فيلدو كان في حالة هياج شديد عند وصول فرق الإسعاف، ويعاني من نزيف في الجمجمة.



وبسبب عدم وعيه الكامل، اضطر عناصر الشرطة إلى تقييده قبل نقله لتلقي العلاج، مؤكدة أن حياته ليست في خطر.



ولا تزال ظروف إصابته غير واضحة حتى الآن، إذ لم تتمكن السلطات من تحديد ما إذا كان النائب قد تعرض لاعتداء أو أصيب بجروح ذاتية. (ارم نيوز)

