تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

648 قتيلاً على الأقل… دعوات دولية لحماية المدنيين في إيران

Lebanon 24
12-01-2026 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1467511-639038418092888631.jfif
Doc-P-1467511-639038418092888631.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتل 648 متظاهراً على الأقل في حملة قوات الأمن الإيرانية لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وفق ما أفادت منظمة "إيران هيومن رايتس"، محذّرة من أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدّم، تعليقاً على حصيلة القتلى التي تحقّقت المنظمة من صحّتها إن "من واجب المجتمع الدولي حماية المتظاهرين المدنيين من القتل الجماعي على يد الجمهورية الإسلامية".

ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، لفتت المنظمة إلى أنه "بحسب بعض التقديرات قد يكون قُتل أكثر من 6 آلاف"، لكنّها حذّرت من أن حجب السلطات الإيرانية الإنترنت على مدى نحو أربعة أيام يجعل من "الصعوبة بمكان التحقّق بشكل مستقل من هذه التقارير".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية: العملية الأخيرة لمكافحة الإرهاب في حلب يجريها بالكامل الجيش السوري لحماية المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اليمنية: سنتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل في عدن
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة حقوقية: مقتل 192 على الأقل باحتجاجات إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
10 قتلى على الأقل في إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

قوات الأمن

وقال مدير

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

الإسلام

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2026-01-12
Lebanon24
16:22 | 2026-01-12
Lebanon24
16:20 | 2026-01-12
Lebanon24
16:05 | 2026-01-12
Lebanon24
16:03 | 2026-01-12
Lebanon24
16:00 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24