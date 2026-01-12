648 قتيلاً على الأقل… دعوات دولية لحماية المدنيين في إيران

قُتل 648 متظاهراً على الأقل في حملة لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وفق ما أفادت منظمة " هيومن رايتس"، محذّرة من أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.



المنظمة محمود أميري مقدّم، تعليقاً على حصيلة القتلى التي تحقّقت المنظمة من صحّتها إن "من واجب حماية المتظاهرين المدنيين من القتل الجماعي على يد الجمهورية الإسلامية".



ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، لفتت المنظمة إلى أنه "بحسب بعض التقديرات قد يكون قُتل أكثر من 6 آلاف"، لكنّها حذّرت من أن حجب السلطات الإيرانية الإنترنت على مدى نحو أربعة أيام يجعل من "الصعوبة بمكان التحقّق بشكل مستقل من هذه التقارير".





