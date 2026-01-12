أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم مسيّر على سفن مدنية في البحر الأسود

اتهمت الإثنين، بشن هجوم بواسطة على سفينتي شحن ترفعان علمي بنما وسان مارينو، كانتا موجودتين قرب ميناء أوكراني في ، ما أسفر عن سقوط جريح.



رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا عبر تيليغرام إن "روسيا تهاجم مجددا سفنا مدنية".



وأوضح أن السفينة الاولى كانت تنتظر تحميلها شحنة من الزيت النباتي، فيما كانت الثانية "تغادر الميناء بعد تحميلها شحنة من الذرة".



وتعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها لإنهاء الحرب، بعد أن رفضت روسيا الأسبوع الماضي مسودة خطة تقضي بنشر دول أوروبية قوات عسكرية في أوكرانيا فور انتهاء الحرب.

(ارم نيوز)



