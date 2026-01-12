تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم مسيّر على سفن مدنية في البحر الأسود
Lebanon 24
12-01-2026
|
13:09
اتهمت
أوكرانيا
الإثنين،
روسيا
بشن هجوم بواسطة
مسيرات
على سفينتي شحن ترفعان علمي بنما وسان مارينو، كانتا موجودتين قرب ميناء أوكراني في
البحر الأسود
، ما أسفر عن سقوط جريح.
وقال نائب
رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا عبر تيليغرام إن "روسيا تهاجم مجددا سفنا مدنية".
وأوضح أن السفينة الاولى كانت تنتظر تحميلها شحنة من الزيت النباتي، فيما كانت الثانية "تغادر الميناء بعد تحميلها شحنة من الذرة".
وتعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها
الولايات المتحدة
لإنهاء الحرب، بعد أن رفضت روسيا الأسبوع الماضي مسودة خطة تقضي بنشر دول أوروبية قوات عسكرية في أوكرانيا فور انتهاء الحرب.
(ارم نيوز)
