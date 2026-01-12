تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

البيت الأبيض: إيران تتحدث بلغة وتفاوض بلغة أخرى

Lebanon 24
12-01-2026 | 13:45
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن ما يعلنه النظام الإيراني في العلن يختلف عمّا يرسله من رسائل سرية إلى واشنطن، كاشفة أنّ مسؤولًا إيرانيًا تواصل مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "بنبرة مختلفة تمامًا عمّا يُسمع علنًا".

وأوضحت أنّ الرئيس دونالد ترمب يرى الدبلوماسية الخيار الأول في التعاطي مع إيران، لكنه "لا يتردّد في استخدام القوة إذا رآها ضرورية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنّ ترمب "لا يريد أن يرى الناس في طهران يموتون في الشوارع". وشدّدت على أنّ ويتكوف "سيبقى لاعبًا مهمًا جدًا" في الملف الإيراني.

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس ترمب تحدّث مع إيلون ماسك بشأن خدمة الإنترنت في إيران، في إشارة إلى متابعة واشنطن لتطورات الوضع داخل البلاد.

وبشأن فنزويلا، أكدت أنّ الإدارة الأميركية "لا تريد أن ترى أي قارب مخدرات يبحر من فنزويلا باتجاه الولايات المتحدة".

كما تطرّقت إلى ملف غرينلاند، مشيرة إلى أنّ استحواذ الصين أو روسيا عليها "لا يصبّ في مصلحتها ولا في مصلحتنا".

وختمت بالقول إن الرئيس ترمب "ليس خائفًا من استخدام القوة العسكرية مع إيران، لكنه يفضّل المسار الدبلوماسي"، في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المعلنة بين واشنطن وطهران عبر قنوات خلفية.
