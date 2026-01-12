البيت الأبيض: إيران تتحدث بلغة وتفاوض بلغة أخرى

قالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن ما يعلنه النظام في العلن يختلف عمّا يرسله من رسائل سرية إلى ، كاشفة أنّ مسؤولًا إيرانيًا تواصل مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "بنبرة مختلفة تمامًا عمّا يُسمع علنًا".



وأوضحت أنّ الرئيس ترمب يرى الدبلوماسية الخيار الأول في التعاطي مع ، لكنه "لا يتردّد في استخدام القوة إذا رآها ضرورية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنّ ترمب "لا يريد أن يرى الناس في يموتون في الشوارع". وشدّدت على أنّ ويتكوف "سيبقى لاعبًا مهمًا جدًا" في الملف الإيراني.



وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس ترمب تحدّث مع إيلون بشأن خدمة الإنترنت في إيران، في إشارة إلى متابعة واشنطن لتطورات الوضع داخل البلاد.



وبشأن فنزويلا، أكدت أنّ "لا تريد أن ترى أي قارب مخدرات يبحر من فنزويلا باتجاه ".



كما تطرّقت إلى ملف غرينلاند، مشيرة إلى أنّ استحواذ أو عليها "لا يصبّ في مصلحتها ولا في مصلحتنا".



وختمت بالقول إن الرئيس ترمب "ليس خائفًا من استخدام القوة العسكرية مع إيران، لكنه يفضّل المسار الدبلوماسي"، في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المعلنة بين واشنطن وطهران عبر قنوات خلفية.

Advertisement