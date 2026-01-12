كنيس يهودي في ميسيسيبي يتعرض للحرق خلال عطلة نهاية الأسبوع

تعرّض كنيس "بيت " في مدينة جاكسون عاصمة ولاية ميسيسيبي، لأضرار جسيمة إثر هجوم بالحرق العمد، وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع.



ويعيد ذلك إلى الأذهان ذكريات من حقبة الصراعات العرقية في "الجنوب العميق" للولايات المتحدة، عندما قامت جماعة "كو كلوكس كلان" بتفجير الكنيس في المدينة بسبب دعم الحاخام آنذاك لحركة الحقوق المدنية.



وفي مجتمع لا يتجاوز عدده بضع مئات، ليس السهل أن تكون يهودياً في عاصمة ولاية ميسيسيبي، بيد أن أعضاء كنيس "بيت إسرائيل" كانوا يشعرون بفخر خاص للحفاظ على تقاليدهم حية في قلب "الجنوب العميق" للولايات المتحدة، وفق وكالة .



وحتى وقت مبكر من يوم الاثنين، لم تكشف السلطات علانية عن اسم المحتجز المشتبه به، لكن "إف بي أي" وعد بنشر مزيد من المعلومات في وقت لاحق ، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".



من جانبه، تعهد رئيس الرعية زاك شيمبر، بإعادة بناء الكنيس، مشيرًا إلى أن عدة كنائس عرضت مساحاتها لإقامة الصلوات خلال فترة . (ارم نيوز)



