أنباء عن فتح الملاجئ في تل أبيب.. والبلدية تنفي

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن بلدية قولها إن الشائعات بشأن فتح ملاجئ المدينة غير صحيحة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بفتح الملاجئ العامة في تل أبيب على ضوء التطورات بالساحة .





ونقلت القناة الـ12 عن مصدر أمني أن مستعدة عسكريا ومدنيا لأي تطورات على الساحة الإيرانية.





وفي وقت لاحق، قالت بلدية تل أبيب إنه لم يتم فتح الملاجئ، "لكنها ستفتح عن بُعد عند الضرورة، ووفقا لتوجيهات قيادة ".





ويأتي ذلك وسط تنامي الحديث عن احتمال تعرّض لهجوم إسرائيلي أميركي.





وذكرت مصادر أميركية أن يدرس خيارات مثل العمل العسكري، رداً على تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات في البلاد. (الجزيرة نت)



