فرنسا.. مقتل زعيم انفصالي بارز في كورسيكا برصاصة خلال جنازة

قالت المدعية العامة لجزيرة كورسيكا ، إن الزعيم الانفصالي السابق أورسوني قُتل بالرصاص أثناء جنازة والدته اليوم الاثنين، في قرية الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من شرق أجاكسيو عاصمة الواقعة على .



وأضافت المدعية العامة نيكولا سيبتي لـ" ": "أصيب برصاصة من مدى بعيد"، ولاحقاً أكدت الشرطة المحلية عملية الاغتيال.



وكان أورسوني (71 عاماً) يقود حركة انفصالية تدعى "الحركة الكورسيكية لتقرير المصير"، والتي عدتها الشرطة الفرنسية الواجهة القانونية للجماعة المسلحة "جبهة التحرير الوطني الكورسيكية-الجناح التقليدي".



وربطت السلطات بسلسلة هجمات شهدتها الجزيرة في التسعينيات، والتي تبنّت الجماعة بعضها.



وواجه أورسوني أيضاً، اتهاماً وإدانة فيما يتعلق بهجوم بمدافع رشاشة على السفارة في عام 1980، قبل العفو عنه لاحقاً.

