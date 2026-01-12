فرنسا.. مقتل زعيم انفصالي بارز في كورسيكا برصاصة خلال جنازة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قالت المدعية العامة لجزيرة كورسيكا
الفرنسية
، إن الزعيم الانفصالي السابق
آلان
أورسوني قُتل بالرصاص أثناء جنازة والدته اليوم الاثنين، في قرية
فيرو
الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من شرق أجاكسيو عاصمة
الجزيرة
الواقعة على
البحر المتوسط
.
وأضافت المدعية العامة نيكولا سيبتي لـ"
رويترز
": "أصيب برصاصة من مدى بعيد"، ولاحقاً أكدت الشرطة المحلية عملية الاغتيال.
وكان أورسوني (71 عاماً) يقود حركة انفصالية تدعى "الحركة الكورسيكية لتقرير المصير"، والتي عدتها الشرطة الفرنسية الواجهة القانونية للجماعة المسلحة "جبهة التحرير الوطني الكورسيكية-الجناح التقليدي".
وربطت السلطات
الجبهة
بسلسلة هجمات شهدتها الجزيرة في التسعينيات، والتي تبنّت الجماعة بعضها.
وواجه أورسوني أيضاً، اتهاماً وإدانة فيما يتعلق بهجوم بمدافع رشاشة على السفارة
الإيرانية
في
باريس
عام 1980، قبل العفو عنه لاحقاً.
