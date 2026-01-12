الاحتجاجات تتوسغ في طهران.. وإحراق مركبة لقوات الأمن

شهدت العاصمة موجة جديدة من الاحتجاجات، مساء الاثنين، فيما أضرم محتجون النار في مركبة لقوات الأمن في مدينة مُشكان بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

يما دعت حاملي الجنسية المزدوجة الأميركية والإيرانية لمغادرة ، ودعت الخارجية الأميركية رعاياها لمغادرة البلاد عبر أو .



إلى ذلك، أفادت ، اليوم، بأن نحو 650 متظاهرا قتلوا جراء حملة القمع التي تنفّذها طهران ضد الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أكثر من أسبوعين.



وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (إيران هيومن رايتس) ومقرها في ، الاثنين بأن حصيلة القتلى من المتظاهرين ارتفعت إلى 648 على الأقل، محذّرة من أنها مرشحة للارتفاع وقد تكون قد بلغت بضعة آلاف.



كما أشارت إلى أن حجب "يعقّد بشكل بالغ القدرة على التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل"، مشيرة الى تقديرات بأن السلطات أوقفت 10 آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات.

وقابلَت السلطات التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة في الأيام الأخيرة، بدعوة إلى تظاهرات مضادّة دعما للنظام . وشارك الآلاف في تظاهرة في ساحة رئيسية في طهران، دعما للسلطات وحدادا على عناصر في قتلوا في الاحتجاجات، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.



وبدأت التظاهرات في 28 كانون الأولمن خلال لتجار في طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية ثم توسّعت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للنظام الإيراني، فيما لا تزال إيران تتعافى من تداعيات حرب مع استمرت 12 يوما في حزيران 2025.