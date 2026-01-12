تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
5
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الاحتجاجات تتوسغ في طهران.. وإحراق مركبة لقوات الأمن
Lebanon 24
12-01-2026
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت العاصمة
الإيرانية
طهران
موجة جديدة من الاحتجاجات، مساء الاثنين، فيما أضرم محتجون النار في مركبة لقوات الأمن في مدينة مُشكان بمحافظة فارس جنوبي البلاد.
يما دعت
واشنطن
حاملي الجنسية المزدوجة الأميركية والإيرانية لمغادرة
إيران
، ودعت الخارجية الأميركية رعاياها لمغادرة البلاد عبر
أرمينيا
أو
تركيا
.
إلى ذلك، أفادت
منظمة حقوقية
، اليوم، بأن نحو 650 متظاهرا قتلوا جراء حملة القمع التي تنفّذها طهران ضد الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (إيران هيومن رايتس) ومقرها في
النرويج
، الاثنين بأن حصيلة القتلى من المتظاهرين ارتفعت إلى 648 على الأقل، محذّرة من أنها مرشحة للارتفاع وقد تكون قد بلغت بضعة آلاف.
كما أشارت إلى أن حجب
الانترنت
"يعقّد بشكل بالغ القدرة على التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل"، مشيرة الى تقديرات بأن السلطات أوقفت 10 آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات.
وقابلَت السلطات التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة في الأيام الأخيرة، بدعوة إلى تظاهرات مضادّة دعما للنظام
الإيراني
. وشارك الآلاف في تظاهرة في ساحة رئيسية في طهران، دعما للسلطات وحدادا على عناصر في
قوات الأمن
قتلوا في الاحتجاجات، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وبدأت التظاهرات في 28 كانون الأولمن خلال لتجار في طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية ثم توسّعت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للنظام الإيراني، فيما لا تزال إيران تتعافى من تداعيات حرب مع
إسرائيل
استمرت 12 يوما في حزيران 2025.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الإيراني: مقتل 30 من قوات الأمن والشرطة في محافظة أصفهان خلال الاحتجاجات
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: مقتل 30 من قوات الأمن والشرطة في محافظة أصفهان خلال الاحتجاجات
13/01/2026 09:08:29
13/01/2026 09:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يحرقون مركبة تابعة للحرس الثوري في مُشكان بمحافظة فارس جنوب إيران
Lebanon 24
محتجون يحرقون مركبة تابعة للحرس الثوري في مُشكان بمحافظة فارس جنوب إيران
13/01/2026 09:08:29
13/01/2026 09:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تجدد الاحتجاجات في شوارع منطقة بونك في طهران
Lebanon 24
تجدد الاحتجاجات في شوارع منطقة بونك في طهران
13/01/2026 09:08:29
13/01/2026 09:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة طهران: اعتقال عميل للموساد بين مثيري الشغب في الاحتجاجات
Lebanon 24
شرطة طهران: اعتقال عميل للموساد بين مثيري الشغب في الاحتجاجات
13/01/2026 09:08:29
13/01/2026 09:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة حقوقية
قوات الأمن
الإيرانية
الإيراني
الانترنت
إسرائيل
النرويج
أرمينيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
Lebanon 24
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
01:35 | 2026-01-13
13/01/2026 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
Lebanon 24
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
01:11 | 2026-01-13
13/01/2026 01:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
Lebanon 24
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
01:05 | 2026-01-13
13/01/2026 01:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
Lebanon 24
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:57 | 2026-01-13
13/01/2026 12:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
Lebanon 24
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
00:50 | 2026-01-13
13/01/2026 12:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:35 | 2026-01-13
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
01:11 | 2026-01-13
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
01:05 | 2026-01-13
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
00:57 | 2026-01-13
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:50 | 2026-01-13
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
00:39 | 2026-01-13
مدفيديف يدعو ترامب للإسراع بضم غرينلاند.. وإلا
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 09:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 09:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 09:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24