Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مسعد بولس: أميركا تتشارك مع السعودية والإمارات في هدف واحد في اليمن هو هزيمة الحوثيين

Lebanon 24
12-01-2026 | 23:14
شدد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على أن الولايات المتحدة تتشارك مع السعودية والإمارات في هدف واحد باليمن هو هزيمة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى.

وكتب بولس عبر منصة إكس: "لدينا هدف مشترك في اليمن، تتفق الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على أهمية هزيمة الحوثيين وغيرهم من العناصر الإرهابية، لما فيه مصلحة اليمن بأكمله واستقرار المنطقة".

ووفقا للمنشور،  المنسوب له على حساب السفارة الأميركية في اليمن، قال بولس: "هدفنا المشترك هو محاربة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش"، وأرفق بوسم #الولايات_المتحدة_مع_اليمن.
المملكة العربية السعودية

الإمارات العربية المتحدة

الولايات المتحدة

العربية السعودية

دونالد ترامب

الإمارات

المملكة

