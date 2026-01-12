تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
5
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مسعد بولس: أميركا تتشارك مع السعودية والإمارات في هدف واحد في اليمن هو هزيمة الحوثيين
Lebanon 24
12-01-2026
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد مستشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على أن
الولايات المتحدة
تتشارك مع
السعودية
والإمارات في هدف واحد باليمن هو هزيمة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى.
وكتب بولس عبر منصة إكس: "لدينا هدف مشترك في اليمن، تتفق الولايات المتحدة والمملكة
العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة على أهمية هزيمة الحوثيين وغيرهم من العناصر الإرهابية، لما فيه مصلحة اليمن بأكمله واستقرار المنطقة".
ووفقا للمنشور، المنسوب له على حساب السفارة الأميركية في اليمن، قال بولس: "هدفنا المشترك هو محاربة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى، مثل تنظيم
القاعدة
في
جزيرة
العرب وداعش"، وأرفق بوسم #الولايات_المتحدة_مع_اليمن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس: لدينا هدف واحد نتشاركه مع السعوديين والإماراتيين وهو محاربة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى كتنظيم القاعدة وداعش
Lebanon 24
مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس: لدينا هدف واحد نتشاركه مع السعوديين والإماراتيين وهو محاربة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى كتنظيم القاعدة وداعش
13/01/2026 09:08:32
13/01/2026 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية تؤكد ثقتها التامة في حرص السعودية والإمارات على التعامل بحكمة مع التطورات في اليمن
Lebanon 24
الخارجية المصرية تؤكد ثقتها التامة في حرص السعودية والإمارات على التعامل بحكمة مع التطورات في اليمن
13/01/2026 09:08:32
13/01/2026 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية تثمّن حكمة قيادتَي السعودية والإمارات في معالجة الأوضاع في اليمن
Lebanon 24
الخارجية الأردنية تثمّن حكمة قيادتَي السعودية والإمارات في معالجة الأوضاع في اليمن
13/01/2026 09:08:32
13/01/2026 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تعتبر أن تصريحات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
Lebanon 24
قطر تعتبر أن تصريحات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
13/01/2026 09:08:32
13/01/2026 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة
العربية السعودية
دونالد ترامب
الإمارات
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
Lebanon 24
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
01:35 | 2026-01-13
13/01/2026 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
Lebanon 24
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
01:11 | 2026-01-13
13/01/2026 01:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
Lebanon 24
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
01:05 | 2026-01-13
13/01/2026 01:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
Lebanon 24
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:57 | 2026-01-13
13/01/2026 12:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
Lebanon 24
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
00:50 | 2026-01-13
13/01/2026 12:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:35 | 2026-01-13
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
01:11 | 2026-01-13
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
01:05 | 2026-01-13
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
00:57 | 2026-01-13
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:50 | 2026-01-13
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
00:39 | 2026-01-13
مدفيديف يدعو ترامب للإسراع بضم غرينلاند.. وإلا
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24