مسعد بولس: أميركا تتشارك مع السعودية والإمارات في هدف واحد في اليمن هو هزيمة الحوثيين

شدد مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على أن تتشارك مع والإمارات في هدف واحد باليمن هو هزيمة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى.



وكتب بولس عبر منصة إكس: "لدينا هدف مشترك في اليمن، تتفق الولايات المتحدة والمملكة والإمارات العربية المتحدة على أهمية هزيمة الحوثيين وغيرهم من العناصر الإرهابية، لما فيه مصلحة اليمن بأكمله واستقرار المنطقة".



ووفقا للمنشور، المنسوب له على حساب السفارة الأميركية في اليمن، قال بولس: "هدفنا المشترك هو محاربة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى، مثل تنظيم في العرب وداعش"، وأرفق بوسم #الولايات_المتحدة_مع_اليمن.



