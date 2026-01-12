روسيا قد تضم غرينلاند "إذا تأخر ترامب" في الاستحواذ عليها.. هذا ما كشفه ميدفيديف

في تطور مفاجئ، أعلنت أنها قد تضم غرينلاند إذا تأخر الرئيس الأميركي في الاستحواذ على .وفي هذا الإطار، قال الروسي دميتري ميدفيديف أمس الإثنين إن سكان الجزيرة قد يصوتون لصالح الانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك في هذا الشأن.ونقلت إنترفاكس عن ميدفيديف، السابق، قوله: "ينبغي لترامب أن يسرع. وفقا لمعلومات لم يتم التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان غرينلاند، البالغ عددهم 55 ألف نسمة، على الانضمام إلى روسيا... وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا نجوم صغيرة جديدة على الأميركي".وكان ترامب قد جدد مسعاه لسيطرة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلا إن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا.الأميركي إن موقع غرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.