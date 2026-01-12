تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

روسيا قد تضم غرينلاند "إذا تأخر ترامب" في الاستحواذ عليها.. هذا ما كشفه ميدفيديف

Lebanon 24
12-01-2026 | 23:28
في تطور مفاجئ، أعلنت روسيا أنها قد تضم جزيرة غرينلاند إذا تأخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاستحواذ على الجزيرة.

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أمس الإثنين إن سكان الجزيرة قد يصوتون لصالح الانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك ترامب في هذا الشأن.

ونقلت إنترفاكس عن ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله: "ينبغي لترامب أن يسرع. وفقا لمعلومات لم يتم التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان غرينلاند، البالغ عددهم 55 ألف نسمة، على الانضمام إلى روسيا... وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا نجوم صغيرة جديدة على العلم الأميركي".

وكان ترامب قد جدد مسعاه لسيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلا إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا.

وقال الرئيس الأميركي إن موقع غرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.
 
