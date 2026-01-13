سلط طريقا دائريا: "جسم مشبوه" يجبر موكب ترامب على تغيير مساره.. هذا ما حصل

أثناء مغادرته الماضي، اضطر موكب الرئيس الأميركي إلى سلك مسار غير معتاد، وذلك عقب رصد جسم مشبوه خلال الإجراءات الأمنية التي سبقت وصوله إلى مطار بالم بيتش الدولي، وفق ما أعلنه .



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان رسمي إن الجسم المشبوه تم اكتشافه أثناء عمليات التفتيش والتمشيط الأمني الروتينية في مطار بالم بيتش الدولي، ما استدعى فتح تحقيق ميداني إضافي، واتخاذ تدابير احترازية، من بينها تعديل مسار الموكب الرئاسي لضمان السلامة.



وأضافت ليفيت لوسائل إعلام أميركية، أن تغيير المسار جاء كإجراء احترازي فقط، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن البروتوكولات الأمنية المتبعة في مثل هذه الحالات.



وغادر ناديه، مار إيه لاغو، في بالم بيتش قرابة الساعة السادسة و20 دقيقة مساءً، حيث استغرقت الرحلة إلى نحو 10 دقائق، إلا أن الموكب سلك طريقاً دائرياً حول المدينة، بدلاً من المسار المعتاد.



وخلال الرحلة، فرضت الشرطة حصاراً أمنياً متحركاً باستخدام دراجات نارية لتأمين الموكب، وسط إجراءات مشددة، فيما شوهدت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" متوقفة في موقع مختلف عن المعتاد داخل المطار.





