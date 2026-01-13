لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن

أخفى طائرة عسكرية في هيئة طائرة مدنية لشن أول هجوم له على قارب يشتبه في أنه يستخدم في تهريب المخدرات العام الماضي، في ضربة أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وفق ما ذكرت صحيفة " تايمز" New York Times الاثنين.



وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء المزعوم يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة التي تحظر على المقاتلين "التظاهر بوضع مدني لخداع الخصوم...".



وأعلن الضربة الأميركية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 2 أيلول 2025 اتهم فيه الأهداف بأنهم أعضاء في منظمة " دي أراغوا" الإجرامية "التي تعمل تحت سيطرة ، والمسؤولة عن جرائم قتل جماعي، وتهريب المخدرات، والاتجار بالجنس، وأعمال عنف وإرهاب".

وطُليت الطائرة لتبدو كطائرة مدنية فيما أخفيت ذخائرها داخل جسم الطائرة بدلاً من حملها بشكل واضح تحت جناحيها، وفق الصحيفة.



وأكد أن أدميرالاً أميركياً يتصرف بتفويض من أمر بعملية عسكرية "مزدوجة" بحيث ضرب القارب مرتين.



وذكرت الصحيفة أن "اثنين من الناجين من الهجوم الأولي بدا أنهما يلوحان" للطائرة المموهة بينما كانا يتشبثان بالحطام قبل أن يقتلهما الجيش في ضربة لاحقة.



واستُخدمت طائرات عسكرية أخرى معروفة، بما فيها MQ-9 Reaper، في الهجمات على القوارب منذ الهجوم الأول.