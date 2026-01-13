تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
5
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
Lebanon 24
13-01-2026
|
00:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخفى
البنتاغون
طائرة عسكرية في هيئة طائرة مدنية لشن أول هجوم له على قارب يشتبه في أنه يستخدم في تهريب المخدرات العام الماضي، في ضربة أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وفق ما ذكرت صحيفة "
نيويورك
تايمز" New York Times الاثنين.
وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء المزعوم يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة التي تحظر على المقاتلين "التظاهر بوضع مدني لخداع الخصوم...".
وأعلن الضربة الأميركية
الرئيس دونالد ترامب
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 2 أيلول 2025 اتهم فيه الأهداف بأنهم أعضاء في منظمة "
ترين
دي أراغوا" الإجرامية "التي تعمل تحت سيطرة
نيكولاس مادورو
، والمسؤولة عن جرائم قتل جماعي، وتهريب المخدرات، والاتجار بالجنس، وأعمال عنف وإرهاب".
وطُليت الطائرة لتبدو كطائرة مدنية فيما أخفيت ذخائرها داخل جسم الطائرة بدلاً من حملها بشكل واضح تحت جناحيها، وفق الصحيفة.
وأكد
البيت الأبيض
أن أدميرالاً أميركياً يتصرف بتفويض من
وزير الدفاع
بيت هيغسيث
أمر بعملية عسكرية "مزدوجة" بحيث ضرب القارب مرتين.
وذكرت الصحيفة أن "اثنين من الناجين من الهجوم الأولي بدا أنهما يلوحان" للطائرة المموهة بينما كانا يتشبثان بالحطام قبل أن يقتلهما الجيش في ضربة لاحقة.
واستُخدمت طائرات عسكرية أخرى معروفة، بما فيها
مسيرات
MQ-9 Reaper، في الهجمات على القوارب منذ الهجوم الأول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لضرب قوارب المخدرات.. صحيفة أميركية تكشف عن "مذكرة سرّية"
Lebanon 24
لضرب قوارب المخدرات.. صحيفة أميركية تكشف عن "مذكرة سرّية"
13/01/2026 09:09:38
13/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي: مقتل 3 أشخاص بضربات استهدفت قوارب يُشتبه في تهريبها مخدرات
Lebanon 24
الجيش الأميركي: مقتل 3 أشخاص بضربات استهدفت قوارب يُشتبه في تهريبها مخدرات
13/01/2026 09:09:38
13/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سننظر في اداعاءات بشن ضربة ثانية على قارب ينقل المخدرات وأنا أثق في وزير الحرب
Lebanon 24
ترامب: سننظر في اداعاءات بشن ضربة ثانية على قارب ينقل المخدرات وأنا أثق في وزير الحرب
13/01/2026 09:09:38
13/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي يُنفذ ضربات جديدة على "قوارب المخدرات" في منطقة الكاريبي
Lebanon 24
الجيش الأميركي يُنفذ ضربات جديدة على "قوارب المخدرات" في منطقة الكاريبي
13/01/2026 09:09:38
13/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
البيت الأبيض
وزير الدفاع
بيت هيغسيث
البنتاغون
نيويورك
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
Lebanon 24
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
01:35 | 2026-01-13
13/01/2026 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
Lebanon 24
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
01:11 | 2026-01-13
13/01/2026 01:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
Lebanon 24
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
01:05 | 2026-01-13
13/01/2026 01:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
Lebanon 24
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:57 | 2026-01-13
13/01/2026 12:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفيديف يدعو ترامب للإسراع بضم غرينلاند.. وإلا
Lebanon 24
مدفيديف يدعو ترامب للإسراع بضم غرينلاند.. وإلا
00:39 | 2026-01-13
13/01/2026 12:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:35 | 2026-01-13
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
01:11 | 2026-01-13
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
01:05 | 2026-01-13
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
00:57 | 2026-01-13
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:39 | 2026-01-13
مدفيديف يدعو ترامب للإسراع بضم غرينلاند.. وإلا
00:34 | 2026-01-13
في البحر الأسود.. مسيّرات روسية تضرب سفينتين
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24