تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن

Lebanon 24
13-01-2026 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1467708-639038876512072236.webp
Doc-P-1467708-639038876512072236.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أخفى البنتاغون طائرة عسكرية في هيئة طائرة مدنية لشن أول هجوم له على قارب يشتبه في أنه يستخدم في تهريب المخدرات العام الماضي، في ضربة أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء المزعوم يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة التي تحظر على المقاتلين "التظاهر بوضع مدني لخداع الخصوم...".

وأعلن الضربة الأميركية الرئيس دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 2 أيلول 2025 اتهم فيه الأهداف بأنهم أعضاء في منظمة "ترين دي أراغوا" الإجرامية "التي تعمل تحت سيطرة نيكولاس مادورو، والمسؤولة عن جرائم قتل جماعي، وتهريب المخدرات، والاتجار بالجنس، وأعمال عنف وإرهاب".
وطُليت الطائرة لتبدو كطائرة مدنية فيما أخفيت ذخائرها داخل جسم الطائرة بدلاً من حملها بشكل واضح تحت جناحيها، وفق الصحيفة.

وأكد البيت الأبيض أن أدميرالاً أميركياً يتصرف بتفويض من وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بعملية عسكرية "مزدوجة" بحيث ضرب القارب مرتين.

وذكرت الصحيفة أن "اثنين من الناجين من الهجوم الأولي بدا أنهما يلوحان" للطائرة المموهة بينما كانا يتشبثان بالحطام قبل أن يقتلهما الجيش في ضربة لاحقة.

واستُخدمت طائرات عسكرية أخرى معروفة، بما فيها مسيرات MQ-9 Reaper، في الهجمات على القوارب منذ الهجوم الأول.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لضرب قوارب المخدرات.. صحيفة أميركية تكشف عن "مذكرة سرّية"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: مقتل 3 أشخاص بضربات استهدفت قوارب يُشتبه في تهريبها مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سننظر في اداعاءات بشن ضربة ثانية على قارب ينقل المخدرات وأنا أثق في وزير الحرب
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يُنفذ ضربات جديدة على "قوارب المخدرات" في منطقة الكاريبي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

البنتاغون

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:35 | 2026-01-13
Lebanon24
01:11 | 2026-01-13
Lebanon24
01:05 | 2026-01-13
Lebanon24
00:57 | 2026-01-13
Lebanon24
00:39 | 2026-01-13
Lebanon24
00:34 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24