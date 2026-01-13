بعد إعادته للعمل.. أول رحلة مدنية تصل إلى مطار سيئون بحضرموت

وصلت أول رحلة مدنية إلى مطار سيئون بحضرموت في اليمن بعد إعادته للعمل إثر الأحداث الأخيرة.



كانت الهيئة للطيران المدني والأرصاد في اليمن قد أعلنت عن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي أمام الرحلات الجوية، بدءاً من الماضي.

وبحسب الهيئة فإن هذا يأتي عقب استكمال كافة الأعمال الفنية الخاصة بإعادة التأهيل في عدد من مرافق ، بما يضمن الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران.