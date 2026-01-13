يوم الخميس... كيت ميدلتون تبدأ 2026 بأول مهمة منفردة

في أول مهمة ملكية منفردة للأميرة في عام 2026، ستستضيف فريق "للرغبي" النسائي في ، احتفالًا بفوزهن بكأس العالم 2025.



وستقام المناسبة يوم الخميس 15 كانون الثاني، ضمن مهام كيت كراعية لاتحاد "الرغبي" الإنكليزي منذ 2022، لتتيح للاعبات والطاقم جولة في المقر الملكي وعرض والتقاط صورة جماعية مع الأميرة. (ارم نيوز)



