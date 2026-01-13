النيابة الكورية الجنوبية تطلب عقوبة الإعدام للرئيس السابق يون سيوك يول

أفادت وكالة "يونهاب"، أن المدعين العامين في طالبوا بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس السابق .



ويأتي هذا القرار، بعدما طالب الادعاء العام في الجنوبية، بسجن الرئيس السابق 10 سنوات، بتهم عرقلة سير العدالة وانتهاكات تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في كانون الاول 2024.



ويواجه يون أيضا 3 محاكمات بتهم التمرد، ومن المقرر أن تصدر أحكام أخرى في شباط المقبل. (روسيا اليوم)

Advertisement