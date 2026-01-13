تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دولة عربيّة تستعدّ لامتلاك سلاح جديد... وإسرائيل تُراقب بحذر

Lebanon 24
13-01-2026 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1467924-639039161611475552.png
Doc-P-1467924-639039161611475552.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية كشفت أن مصر تجري مفاوضات متقدمة مع إسبانيا لشراء فرقاطات من نوع F-110 لصالح البحرية المصرية.
 
وأشار التقرير إلى أن البحرية المصرية تعد حاليًّا الأكبر في العالم العربي وأفريقياً، وتضم نحو 150 وحدة بحرية متنوعة، بينها غواصات، سفن سطح، وحدات إنزال برمائي، وسفن دورية ولوجستية.

وبحسب المجلة، فقد انطلقت مفاوضات رسمية بين ممثلي الجيش المصري وشركة NAVANTIA الإسبانية لصناعة السفن، بهدف إتمام صفقة تتماشى مع الاستراتيجية المصرية لتحديث القدرات البحرية.

وأكدت أن القاهرة تشترط إشراك الصناعات المحلية في المشروع، عبر:

- تصنيع جزئي داخل مصر
- نقل تقنيات متقدمة إلى حوضي بناء السفن بالإسكندرية والتنظيم العربي للصناعات العسكرية.
 
وأضافت أن هذا النهج يتماشى مع سياسة مصر منذ سنوات الرامية إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وبناء قدرات دفاعية محلية مستقلة.

ووفق التقرير، فإن فرقاطة F-110 تعد الأحدث التي تنتجها إسبانيا حاليًّا، وهي مصممة كمنصة متعددة المهام، تركز على:

- الحرب ضد الغواصات
- التعامل مع التهديدات الجوية والسطحية
 
وتتميز بمواصفات فنية متقدمة:

الإزاحة: نحو 6100 طن
الطول: 145 متراً
نظام الدفع: هجين (ديزل + كهرباء + غاز)
السرعة القصوى: 35 عقدة
الطاقم: 150 فردًا
مدة الإبحار المستمر: حتى 240 يومًا دون الحاجة للرسو
وتجري إسبانيا حاليًّا بناء خمس وحدات من هذا الطراز لصالح بحريتها، ما يجعل صفقة محتملة مع مصر ذات بعد استراتيجي لكلا الطرفين.

وشددت "يسرائيل ديفينس" على أن الموقع الجيوستراتيجي لمصر يجعل تعزيز القدرات البحرية أولوية دفاعية قصوى في خططها المستقبلية.

وأشارت إلى أن مصر قدّمت طلبها الرسمي لشراء "مجموعة فرقاطات" من هذا النوع في عام 2025، ومنذ ذلك الحين تجري مناقشات فنية واستراتيجية مستمرة بين الجانبين، بينما تترقب إسرائيل هذه الصفقة باهتمام بالغ، باعتبارها مؤشرًا على تنامي القدرات العسكرية المصرية وتأثيرها المحتمل على التوازن الإقليمي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: القوات المسلحة الإيرانية ترصد وتراقب بحذر حدود البلاد ولا نثق بتصريحات الأعداء
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تستعيد مئات القطع الأثرية المنهوبة خلال الحرب وتعلن مكافأة لإعادة المسروقات!
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تعلن إجراءات جديدة لخفض الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب نتنياهو... صفقة كبيرة بين دولة عربيّة وإسرائيل تُوشك على الإنهيار
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإسبانية

المستقبل

القاهرة

إسبانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:10 | 2026-01-13
Lebanon24
14:00 | 2026-01-13
Lebanon24
13:51 | 2026-01-13
Lebanon24
13:34 | 2026-01-13
Lebanon24
13:13 | 2026-01-13
Lebanon24
12:50 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24