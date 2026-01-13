تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ترامب يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

Lebanon 24
13-01-2026 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1468006-639039261492474044.jpg
Doc-P-1468006-639039261492474044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع المقبل، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في جبال الألب السويسرية، بحسب ما أعلن المنظمون، الثلاثاء.

وقال رئيس المنتدى، بورغ بريندي، خلال مؤتمر صحافي، إن «المنتدى يسرّه أن يستقبل مجدداً الرئيس ترمب»، مشيراً إلى أن الوفد الأميركي المرافق له سيكون «الأكبر في تاريخ مشاركات الولايات المتحدة في المنتدى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان ترمب قد شارك في اجتماع عام 2025 عبر تقنية الفيديو، بعد فترة وجيزة من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية رئيساً للولايات المتحدة، في حين يعود آخر حضور شخصي له في دافوس إلى عام 2020 خلال ولايته الأولى.

وأكد بريندي أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستكون حاضرة بقوة أيضاً، من خلال وفد يرأسه نائب رئيس الوزراء الصيني.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى، الذي يُعقد من الاثنين 19 كانون الثاني الحالي حتى الجمعة، مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وستة من قادة دول وحكومات مجموعة السبع، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
غادة أيوب شاركت في منتدى الدوحة 2025 وبحثت تعزيز العلاقات البرلمانية والإصلاحات الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي يشاركان في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يشارك بوفد رفيع في قمة WSIS+20 العالمية لمجتمع المعلومات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني يُحذّر من مراكز القوة الاقتصادية عالميّاً
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

البنك المركزي

نائب رئيس

الفرنسية

الأوروبي

الدستور

دونالد

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:10 | 2026-01-13
Lebanon24
14:00 | 2026-01-13
Lebanon24
13:51 | 2026-01-13
Lebanon24
13:34 | 2026-01-13
Lebanon24
13:13 | 2026-01-13
Lebanon24
12:50 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24