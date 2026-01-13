ترامب يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

يشارك الرئيس الأميركي ترمب، الأسبوع المقبل، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في جبال الألب السويسرية، بحسب ما أعلن المنظمون، الثلاثاء.

وقال رئيس المنتدى، بورغ بريندي، خلال مؤتمر صحافي، إن «المنتدى يسرّه أن يستقبل مجدداً الرئيس ترمب»، مشيراً إلى أن الوفد الأميركي المرافق له سيكون «الأكبر في تاريخ مشاركات في المنتدى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان ترمب قد شارك في اجتماع عام 2025 عبر تقنية الفيديو، بعد فترة وجيزة من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية رئيساً للولايات المتحدة، في حين يعود آخر حضور شخصي له في دافوس إلى عام 2020 خلال ولايته الأولى.

وأكد بريندي أن ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستكون حاضرة بقوة أيضاً، من خلال وفد يرأسه الوزراء الصيني.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى، الذي يُعقد من الاثنين 19 كانون الثاني الحالي حتى الجمعة، مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وستة من قادة دول وحكومات مجموعة السبع، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة كريستين لاغارد.