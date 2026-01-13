تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في منشور.. هكذا رد لاريجاني على تصريحات ترامب
Lebanon 24
13-01-2026
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني
ردًا على تصريحات رئيس
الولايات المتحدة
الأميركية
دونالد ترامب
: "نعلن أسماء القتلة الرئيسيين للشعب الإيراني: 1-
ترامب
2-
نتنياهو
".
