ضربة أميركية محتملة وتحركات الجيش.. إسرائيل تراقب الاحتجاجات في إيران!

كتبت " ": رجح مصدر عسكري إسرائيلي أن قد تشن هجومًا على في ظل توسع الاحتجاجات وارتفاع حصيلة القتلى، لكنه شدّد على أن تنفيذ أي عملية يواجه "تعقيدات لوجستية كبيرة".



وأوضح المصدر في حديثه لصحيفة "معاريف" الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحتاج وقتًا لتعبئة قواتها أو لنقل حاملات الطائرات أو حتى لإرسال قاذفات ثقيلة.



وأضاف أن نجاح الاحتجاجات في إيران يعتمد على قدرتها على جذب أحد الأطراف القوية للانضمام إليها، مشيرًا إلى الجيش والحرس الثوري وقوات "الباسيج"، المنظمة المسلحة التابعة للحرس الثوري.



وأوضح: "من الواضح لنا أن الحرس الثوري متجذر بعمق داخل الحكومة ولن يتجاوز الخطوط الحمراء".



ورجح أن "الجيش ، المكون من أفراد بعضهم خرجوا للاحتجاج، هو من قد يفعل ذلك (ينضم للاحتجاجات). كما أننا لا نستبعد احتمال خروج قوات الباسيج ضد النظام".



وتواصل مراقبة التطورات في إيران، ومن المرجح، وفق وجهة نظرها، أن تشن الولايات المتحدة ضربات ضدها، بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي .



ومن جهة أخرى، ترى إسرائيل أن محاولة الإيراني عباس عراقجي التفاوض مع بشأن الملف "تهدف إلى كسب الوقت، مما يسمح للحرس الثوري بقمع الاحتجاجات والقضاء عليها"، وفق المصدر.



والإثنين أصدر المتحدث باسم الجيش إيفي دافرين، بيانا بهدف تهدئة المخاوف من هجوم إيراني محتمل على إسرائيل على المدى القريب.



وقال البيان: "انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات كثيرة حول الوضع في إيران. وكما سبق توضيحه، فإن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للدفاع، وفي حالة تأهب لأي سيناريوهات مفاجئة عند الضرورة".



وأضاف أن "الاحتجاجات في إيران شأن داخلي. نواصل تقييم الوضع باستمرار وسنوافيكم بأي مستجدات. أؤكد لكم: لا تصدقوا الشائعات". (سكاي نيوز)

