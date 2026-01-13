تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العراق القت القبض على قيادات في شبكة فوكستروت

Lebanon 24
13-01-2026 | 14:58
A-
A+
Doc-P-1468107-639039384409666848.webp
Doc-P-1468107-639039384409666848.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلنت العراق إلقاء القبض على "قيادات في شبكة فوكستروت" التي تتخذ من السويد مقرّا، وهي متهمة بأعمال إجرامية بينها هجمات ضدّ مصالح إسرائيلية في أوروبا بطلب من إيران.

وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان: "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وعمليات تعقّب داخلية وخارجية، تمكّن جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والسلطات الأمنية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، من إلقاء القبض على قيادات إجرامية صادرة بحقهم مذكرات قبض محلية ودولية، وينتمون لشبكة فوكستروت".

وأضاف: "تمت عملية الاعتقال بشكل متزامن في عدد من المحافظات، بعد محاولة الشبكة استغلال الأراضي العراقية كمنطلق لعملياتها الاجرامية".

وكانت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أعلنت امس الاثنين في بيان، أنه "أُلقي القبض في العراق على أحد المطلوبين الرئيسيين (...) في أعقاب تعاون طويل الأمد بين الشرطة السويدية وسلطات إنفاذ القانون العراقية".

وأوضحت أن الموقوف "يبلغ 21 عاما، وهو مواطن سويدي مُدرج على قائمة المطلوبين لدى الاتحاد الأوروبي، ويشتبه بأنه مُنظم رئيسي لأعمال عنف خطيرة استهدفت السويد من الخارج".

وأشارت إلى أنه "مرتبط بشبكة فوكستروت الإجرامية، ويُعتقد أنه لعب دورا محوريا في تنسيق العنف كخدمة، بما في ذلك من خلال تجنيد واستغلال القاصرين".

وأضافت أنه في "سياق هذه العملية، أُلقي القبض كذلك على شخص آخر مرتبط بالشبكة نفسها وهو مطلوب لدى السلطات القضائية السويدية لارتكابه عدة جرائم خطيرة".

وتُتهم هذه الشبكة الإجرامية بالمشاركة في تهريب الأسلحة والمخدّرات وتصاعد العنف في شمال أوروبا لا سيّما من خلال عمليات إطلاق النار والقتل المأجور.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوريا: القبض على رأس شبكة سرقة آثار من المتحف الوطني بدمشق
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الشرطة الإيرانية: السلطات ألقت القبض على المتسببين الرئيسيين بأعمال الشغب ليلة أمس
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: قوات الأمن ألقت القبض على عدد من العناصر المخلّة بالأمن في محافظة كرمانشاه
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قبضة أمنية تُسقط شبكة آثار… عملات "ساسانية" نادرة في قبضة السلطات الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

السليمان

العراقية

الأوروبي

إسرائيل

العراقي

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-13
Lebanon24
16:43 | 2026-01-13
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
15:51 | 2026-01-13
Lebanon24
15:30 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24