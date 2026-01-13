العراق القت القبض على قيادات في شبكة فوكستروت

أعلنت إلقاء القبض على "قيادات في شبكة فوكستروت" التي تتخذ من السويد مقرّا، وهي متهمة بأعمال إجرامية بينها هجمات ضدّ مصالح إسرائيلية في بطلب من .

وقال جهاز المخابرات الوطني في بيان: "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وعمليات تعقّب داخلية وخارجية، تمكّن جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والسلطات الأمنية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، من إلقاء القبض على قيادات إجرامية صادرة بحقهم مذكرات قبض محلية ودولية، وينتمون لشبكة فوكستروت".

وأضاف: "تمت عملية الاعتقال بشكل متزامن في عدد من المحافظات، بعد محاولة الشبكة استغلال الأراضي كمنطلق لعملياتها الاجرامية".

وكانت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أعلنت امس الاثنين في بيان، أنه "أُلقي القبض في العراق على أحد المطلوبين الرئيسيين (...) في أعقاب تعاون طويل الأمد بين الشرطة السويدية وسلطات إنفاذ القانون العراقية".

وأوضحت أن الموقوف "يبلغ 21 عاما، وهو مواطن سويدي مُدرج على قائمة المطلوبين لدى ، ويشتبه بأنه مُنظم رئيسي لأعمال عنف خطيرة استهدفت السويد من الخارج".

وأشارت إلى أنه "مرتبط بشبكة فوكستروت الإجرامية، ويُعتقد أنه لعب دورا محوريا في تنسيق العنف كخدمة، بما في ذلك من خلال تجنيد واستغلال القاصرين".

وأضافت أنه في "سياق هذه العملية، أُلقي القبض كذلك على شخص آخر مرتبط بالشبكة نفسها وهو مطلوب لدى السلطات القضائية السويدية لارتكابه عدة جرائم خطيرة".

وتُتهم هذه الشبكة الإجرامية بالمشاركة في تهريب الأسلحة والمخدّرات وتصاعد العنف في شمال أوروبا لا سيّما من خلال عمليات إطلاق النار والقتل المأجور.