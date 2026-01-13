رئيس وزراء غرينلاند: شعبنا يختار الدنمارك ولا يريد الانضمام إلى الولايات المتحدة

أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، أن شعبه لا يرغب مطلقاً في أن يصبح جزءاً من تحت أي ظرف.

وقال نيلسن في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن في كوبنهاغن: «إذا كان لا بد لنا أن نختار بين الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك، فسنختار الدنمارك».

وشددت فريدريكسن على أنه ليس من السهل أن يتم تحمّل «الضغط غير المقبول تماماً من أقرب حلفائنا».

وأضافت أنه لا يمكن للمرء أن يحرّك الحدود بالقوة أو أن يشتري شعباً، وفق ما نقلته « الألمانية»، محذرة من أن «الجزء الأصعب لم يأتِ بعد».

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسين مع ، الأميركي ووزير الخارجية في غداً الأربعاء، لبحث النزاع حول مزاعم الولايات المتحدة الخاصة بغرينلاند.