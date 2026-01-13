ويتكوف وبهلوي.. أول لقاء رفيع بين إدارة ترامب ونجل شاه إيران

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث التقى سرا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، رضا بهلوي نجل شاه السابق، لمناقشة الاحتجاجات المتصاعدة في بلاده.





وأشار المصدر إلى أن هذا اللقاء يُعد الأول من نوعه بين قيادات وإدارة منذ انطلاق الاحتجاجات.





وأوضح "أكسيوس" أن بهلوي يسعى لتقديم نفسه كخيار "قائد انتقالي" محتمل في حال سقوط النظام في .





ويترأس نجل الشاه، الذي أطاحته ثورة 1979، فصيلا معارضا من منفاه في ، وظهر خلال الأسبوعين الماضيين على شبكات تلفزيونية أميركية داعياً للتدخل لدعم المتظاهرين.





ولفت تقرير إلى أن لم تكن تعتبر بهلوي فاعلاً سياسياً مهماً عند اندلاع الاحتجاجات، لكنها تفاجأت بترديد المتظاهرين لاسمه في عدة مناطق، وفق مسؤول أميركي رفيع المستوى.





وأضاف المسؤول: "هناك صعود لبهلوي. يهتفون باسمه في التظاهرات بعدة مدن، ويبدو أن ذلك يحدث بشكل تلقائي". (سكاي نيوز)

Advertisement