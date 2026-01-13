تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

ويتكوف وبهلوي.. أول لقاء رفيع بين إدارة ترامب ونجل شاه إيران

Lebanon 24
13-01-2026 | 15:30
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف التقى سرا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، لمناقشة الاحتجاجات المتصاعدة في بلاده.


وأشار المصدر إلى أن هذا اللقاء يُعد الأول من نوعه بين قيادات المعارضة الإيرانية وإدارة ترامب منذ انطلاق الاحتجاجات.


وأوضح "أكسيوس" أن بهلوي يسعى لتقديم نفسه كخيار "قائد انتقالي" محتمل في حال سقوط النظام في طهران.


ويترأس نجل الشاه، الذي أطاحته ثورة 1979، فصيلا معارضا من منفاه في الولايات المتحدة، وظهر خلال الأسبوعين الماضيين على شبكات تلفزيونية أميركية داعياً واشنطن للتدخل لدعم المتظاهرين.


ولفت تقرير إلى أن إدارة ترامب لم تكن تعتبر بهلوي فاعلاً سياسياً مهماً عند اندلاع الاحتجاجات، لكنها تفاجأت بترديد المتظاهرين لاسمه في عدة مناطق، وفق مسؤول أميركي رفيع المستوى.


وأضاف المسؤول: "هناك صعود لبهلوي. يهتفون باسمه في التظاهرات بعدة مدن، ويبدو أن ذلك يحدث بشكل تلقائي". (سكاي نيوز) 
