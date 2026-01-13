تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إسرائيل تعلن قطع علاقاتها مع ثلاث منظمات دولية

Lebanon 24
13-01-2026 | 15:51
أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنّها ستقطع علاقاتها، مع ثلاث منظمات دولية، من بينها وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من 66 هيئة عالمية الأسبوع الماضي.

وأفادت الوزارة بأن وزير الخارجية جدعون ساعر أصدر تعليمات أيضاً بمراجعة استمرار تعاون إسرائيل مع عدد غير محدد من المنظمات الأخرى.

وأوضحت في منشور على منصة «إكس» أنّ «ساعر اتخذ قراراً أن تقطع إسرائيل جميع الاتصالات على الفور مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التالية».

وأشارت إلى هيئة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بقضايا الطاقة وتحالف الأمم المتحدة للحضارات والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، الذي يعد جزءاً من منظومة الأمم المتحدة.

مواضيع ذات صلة
غوتيريش قَلِق بعد قرار إسرائيل تعليق عمل منظّمات دولية غير حكومية في غزة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
53 منظمة دولية غير حكومية في الأراضي الفلسطينية: ندعو إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق المساعدات الإنسانية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تدين إلغاء إسرائيل عمل 37 منظمة غير حكومية دولية على الأراضي الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: المجتمع الدولي ابتعد عن مساءلة إسرائيل ولم يعد يركز على غزة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-13
Lebanon24
16:43 | 2026-01-13
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
15:30 | 2026-01-13
Lebanon24
15:25 | 2026-01-13
