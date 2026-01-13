إسرائيل تعلن قطع علاقاتها مع ثلاث منظمات دولية

أعلنت الخارجية أنّها ستقطع علاقاتها، مع ثلاث منظمات دولية، من بينها وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، وذلك بعد انسحاب من 66 هيئة عالمية الأسبوع الماضي.

وأفادت الوزارة بأن أصدر تعليمات أيضاً بمراجعة استمرار تعاون مع عدد غير محدد من المنظمات الأخرى.

وأوضحت في منشور على منصة «إكس» أنّ «ساعر اتخذ قراراً أن تقطع إسرائيل جميع الاتصالات على الفور مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التالية».

وأشارت إلى المشتركة بين الوكالات المعنية بقضايا الطاقة وتحالف للحضارات والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، الذي يعد جزءاً من منظومة الأمم المتحدة.