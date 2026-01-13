ترامب يهدد بإجراءات "قوية جدًا" ضد إيران!

قال الرئيس الأميركي الثلاثاء، إن ‌ ستتخذ "⁠إجراءات قوية جدا" إذا بدأت الحكومة ‌ إعدام المحتجين، لكنه لم يوضح ماهية هذه الإجراءات.



وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس ⁠نيوز": "لم أسمع عن (الإعدام) . إذا ‌شنقوهم سترون ‍بعض الأمور... سنتخذ إجراءات قوية جدا ‌إذا أقدموا على مثل هذا الأمر".



ونقلت الشبكة عن ترامب قوله: "أنا على علم بمقتل عدد كبير من الأشخاص خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات في ".



وتابع ترامب قائلا: "هناك الكثير من المساعدات في الطريق للمواطنين الإيرانيين". (سكاي نيوز)

Advertisement