Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

عامل أميركي يهاجم ترامب في ديترويت ويُحال إلى التحقيق

Lebanon 24
14-01-2026 | 02:01
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن عاملاً في مصنع "فورد" بولاية ديترويت، تم توقيفه عن العمل وتحويله للتحقيق، بعد أن صرخ في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمصنع.

وذكرت التقارير أن العامل، تي جيه سابولا (40 عاما)، الذي يعمل على خط التجميع التابع للفرع المحلي لنقابة عمال السيارات المتحدة، صرخ في وجه ترامب قائلاً: "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة إلى علاقة ترامب بقضية الممول جيفري إبستين وجهوده لمنع الإفراج عن ملفات وزارة العدل المتعلقة به، بحسب"سبوتنيك".

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي رد فعل ترامب، الذي رفع إصبعه الأوسط ورد بعبارة مشابهة لـ"تبًا لك"، حسبما وثّقت وسائل الإعلام.

وأكد سابولا، في تصريح لصحيفة واشنطن بوست، أنه لا يندم على فعلته، لكنه أعرب عن قلقه بشأن مستقبله الوظيفي، معتبراً أن موقفه قد جعله "هدفا لانتقام سياسي" نتيجة إحراجه للرئيس أمام زملائه. وأضاف أن غضبه كان مرتبطا بشكل مباشر بـ"تورط ترامب في قضية إبستين".

من جهته، أكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشينغ، صحة الفيديو، واصفا رد الرئيس على الإهانة بأنه "مناسب وواضح"، وفق تعبيره.

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزارة العدل

واشنطن بوست

سبوتنيك

من جهته

دونالد

