عامل أميركي يهاجم ترامب في ديترويت ويُحال إلى التحقيق

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن عاملاً في مصنع "فورد" بولاية ديترويت، تم توقيفه عن العمل وتحويله للتحقيق، بعد أن صرخ في وجه الرئيس الأمريكي خلال زيارته للمصنع.



وذكرت التقارير أن العامل، تي جيه سابولا (40 عاما)، الذي يعمل على خط التجميع التابع للفرع المحلي لنقابة عمال السيارات المتحدة، صرخ في وجه قائلاً: "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة إلى علاقة ترامب بقضية الممول جيفري إبستين وجهوده لمنع الإفراج عن ملفات المتعلقة به، بحسب" ".



وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي رد فعل ترامب، الذي رفع إصبعه الأوسط ورد بعبارة مشابهة لـ"تبًا لك"، حسبما وثّقت .



وأكد سابولا، في تصريح لصحيفة ، أنه لا يندم على فعلته، لكنه أعرب عن قلقه بشأن مستقبله الوظيفي، معتبراً أن موقفه قد جعله "هدفا لانتقام سياسي" نتيجة إحراجه للرئيس أمام زملائه. وأضاف أن غضبه كان مرتبطا بشكل مباشر بـ"تورط ترامب في قضية إبستين".



، أكد مدير الاتصالات في ، ستيفن تشينغ، صحة الفيديو، واصفا رد الرئيس على الإهانة بأنه "مناسب وواضح"، وفق تعبيره.





