تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قبيل بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. اختيار شعث رئيسا للجنة إدارة غزة

Lebanon 24
14-01-2026 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1468281-639039785976414621.webp
Doc-P-1468281-639039785976414621.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، اختيار نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق علي شعث رئيسا للجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستتولى إدارة غزة.


وأوضح المصدر الفلسطيني أن الموظف المتقاعد في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة محمد نسمان سيتولى ملف إدارة الأمن في قطاع غزة.
وذكر أن 8 أسماء من المرشحين للجنة التكنوقراط من بين 18 شخصا تم التوافق عليها فلسطينيا وأميركا وإسرائيليا وجميعهم من قطاع غزة. 

وقال المصدر الفلسطيني: "شطبت بعض الأسماء التي تم تداول بعضها سابقا ومنهم عزام وأمجد الشوا وجبر الداعور بعد رفض إسرائيل مشاركتهم في اللجنة".

وتابع: "اللجنة ستتبع للحكومة الفلسطينية في ملفات التعليم والصحة والخدمات والإدارات المدنية".

ميزانية اللجنة

وأفاد المصدر الفلسطيني بأن ميزانية اللجنة التكنوقراط ستكون مستقلة ومصدرها الدول المانحة وتشرف عليها بشكل مباشر اللجنة الدولية برئاسة نيكولاي ملادينوف.

وأضاف: "سيتم التوقيع على بروتوكول اللجنة وأسماء أعضائها من قبل شعث وميلادينوف خلال أيام. سيتم التوقيع من قبل كل عضو في اللجنة على نموذج نبذ الإرهاب والتعامل معه".

وأشار المصدر إلى أن "عمل هذه اللجنة سيبدأ عملها بعد إعلان حركة حماس بشكل رسمي تخليها عن الحكم وتسليمها مقاليده للجنة الفلسطينية وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مجلس السلام الدولي المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأردف: "السلطة الفلسطينية ستصدر بيانا هذا اليوم توضح فيه موقفها من هذه اللجنة والية عملها ومرجعيتها". 
من هو علي شعث؟

علي شعث شخصية فلسطينية بارزة في مجالات التخطيط التنموي، الهندسة المدنية، وتطوير المؤسسات في السلطة الفلسطينية.
ولد في خان يونس بقطاع غزة وغادر بعدها إلى القاهرة كطالب، ودرس الهندسة في جامعة عين شمس بالقاهرة.
حائز على شهادة الدكتوراه في الهندسة.
شغل عدة مناصب في السلطة الفلسطينية.
عمل مديرا عاما لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
شغل منصب وكيل وزارة المواصلات في السلطة الفلسطينية.
شغل منصب المدير التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة.
وبموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة تم التوصّل إليه بوساطة أميركية، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى مواقع شرق ما تسميه "الخط الأصفر"، داخل القطاع الفلسطيني.

ودخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الاول، لكنّ خروقا كثيرة شابتها، إذ قُتل أكثر من 447 فلسطينيا منذ ذلك الحين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين في القطاع منذ سريان الهدنة، وفق الجيش الإسرائيلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر فلسطيني مطلع لسكاي نيوز عربية: اختيار علي شعث رئيسا للجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستتولى إدارة غزة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: نحن في طريقنا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية: رئيس الشاباك بحث مع رئيس المخابرات المصرية المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وفد من حماس إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-01-14
Lebanon24
04:41 | 2026-01-14
Lebanon24
04:21 | 2026-01-14
Lebanon24
04:12 | 2026-01-14
Lebanon24
03:51 | 2026-01-14
Lebanon24
03:50 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24