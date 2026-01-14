قبيل بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. اختيار شعث رئيسا للجنة إدارة غزة

أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ" عربية"، الأربعاء، اختيار نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق علي شعث رئيسا للجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة غزة.





وأوضح المصدر الفلسطيني أن الموظف المتقاعد في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة محمد نسمان سيتولى ملف إدارة الأمن في .

وذكر أن 8 أسماء من المرشحين للجنة التكنوقراط من بين 18 شخصا تم التوافق عليها فلسطينيا وأميركا وإسرائيليا وجميعهم من قطاع غزة.



وقال المصدر الفلسطيني: "شطبت بعض الأسماء التي تم تداول بعضها سابقا ومنهم عزام وأمجد الشوا وجبر الداعور بعد رفض مشاركتهم في اللجنة".



وتابع: "اللجنة ستتبع للحكومة الفلسطينية في ملفات التعليم والصحة والخدمات والإدارات المدنية".



ميزانية اللجنة



وأفاد المصدر الفلسطيني بأن ميزانية اللجنة التكنوقراط ستكون مستقلة ومصدرها الدول المانحة وتشرف عليها بشكل مباشر اللجنة الدولية برئاسة نيكولاي ملادينوف.



وأضاف: "سيتم التوقيع على بروتوكول اللجنة وأسماء أعضائها من قبل شعث وميلادينوف خلال أيام. سيتم التوقيع من قبل كل عضو في اللجنة على نموذج نبذ الإرهاب والتعامل معه".



وأشار المصدر إلى أن "عمل هذه اللجنة سيبدأ عملها بعد إعلان حركة بشكل رسمي تخليها عن الحكم وتسليمها مقاليده للجنة الفلسطينية وإعلان الرئيس الأميركي عن مجلس السلام الدولي المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة".



وأردف: "السلطة الفلسطينية ستصدر بيانا هذا اليوم توضح فيه موقفها من هذه اللجنة والية عملها ومرجعيتها".

من هو علي شعث؟



علي شعث شخصية فلسطينية بارزة في مجالات التخطيط التنموي، الهندسة المدنية، وتطوير المؤسسات في السلطة الفلسطينية.

ولد في خان يونس بقطاع غزة وغادر بعدها إلى القاهرة كطالب، ودرس الهندسة في جامعة عين شمس بالقاهرة.

حائز على شهادة الدكتوراه في الهندسة.

شغل عدة مناصب في السلطة الفلسطينية.

عمل مديرا عاما لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

شغل منصب وكيل وزارة المواصلات في السلطة الفلسطينية.

شغل منصب المدير التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة.

وبموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة تم التوصّل إليه بوساطة أميركية، انسحبت القوات إلى مواقع شرق ما تسميه "الخط الأصفر"، داخل القطاع الفلسطيني.



ودخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الاول، لكنّ خروقا كثيرة شابتها، إذ قُتل أكثر من 447 فلسطينيا منذ ذلك الحين، وفق في غزة.



وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين في القطاع منذ سريان الهدنة، وفق الجيش .