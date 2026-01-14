تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل خارج دائرة التخطيط الأميركي المباشر بشأن إيران

Lebanon 24
14-01-2026 | 02:10
A-
A+


Doc-P-1468282-639039788289318649.webp
Doc-P-1468282-639039788289318649.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاربعاء، بأن إسرائيل ليست طرفًا في أي خطة عمل أمريكية محتملة تجاه إيران، ولا تمتلك، في الوقت الراهن على الأقل، معلومات عن طبيعة الخطة الأمريكية، إن وُجدت، أو عن توقيت تنفيذها.

ورجحت الصحيفة أن أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وربما دائرته الضيقة، على اطلاع على بعض هذه التفاصيل، إلا أن التقدير السائد داخل المؤسسة الدفاعية يفيد بأنه في حال قررت الولايات المتحدة شنّ هجوم، فإنها ستُبلغ إسرائيل بذلك قبل وقت قصير من التنفيذ.

وشارك ترامب في وقت سابق اليوم، باجتماع خاص حول إيران الذي ترأسه نائب الرئيس جيه دي فانس، بحضور كبار مسؤولي الأمن القومي. واطّلع ترامب خلال الاجتماع على آخر تطورات الأوضاع في إيران، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع.

وأشار  ترامب إلى أنه على علم بالخيارات المحتملة للرد على إيران، لكنه أكد أنه لم يتخذ أي قرار بعد. وأضاف أنه بحاجة إلى إحاطة دقيقة حول الوضع وعدد القتلى في وقت لاحق من اليوم.

وهدد ترامب مرارا بالتدخل عسكريا في إيران، ردا على ما يعتبره قتلا للمتظاهرين، وكان البيت الأبيض قد أكد الاثنين أن احتمال تنفيذ ضربات جوية لإنهاء القمع لا يزال مطروحا، لكنه شدد على أن الدبلوماسية تبقى "الخيار الأول". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أمريكي: التخطيط للخيارات العسكرية ضد إيران بلغ مراحل متقدمة (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الإدارة الأميركية: السفير ميشال عيسى هو المسؤول المباشر عن ملف لبنان وأي مواقف أو تصريحات تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية (mtv)
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: مسلحون يهاجمون دائرة العدل في زاهدان جنوب شرقي إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: أدعو أوروبا لموقف موحد بشأن العقوبات على إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

نائب الرئيس

الإسرائيلي

دبلوماسي

من اليوم

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-01-14
Lebanon24
04:41 | 2026-01-14
Lebanon24
04:21 | 2026-01-14
Lebanon24
04:12 | 2026-01-14
Lebanon24
03:51 | 2026-01-14
Lebanon24
03:50 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24