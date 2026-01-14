إسرائيل خارج دائرة التخطيط الأميركي المباشر بشأن إيران

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاربعاء، بأن ليست طرفًا في أي خطة عمل أمريكية محتملة تجاه ، ولا تمتلك، في الوقت الراهن على الأقل، معلومات عن طبيعة الخطة الأمريكية، إن وُجدت، أو عن توقيت تنفيذها.



ورجحت الصحيفة أن أن يكون بنيامين ، وربما دائرته الضيقة، على اطلاع على بعض هذه التفاصيل، إلا أن التقدير السائد داخل المؤسسة الدفاعية يفيد بأنه في حال قررت شنّ هجوم، فإنها ستُبلغ إسرائيل بذلك قبل وقت قصير من التنفيذ.



وشارك في وقت سابق اليوم، باجتماع خاص حول إيران الذي ترأسه جيه دي فانس، بحضور كبار مسؤولي الأمن القومي. واطّلع ترامب خلال الاجتماع على آخر تطورات الأوضاع في إيران، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع.



وأشار ترامب إلى أنه على علم بالخيارات المحتملة للرد على إيران، لكنه أكد أنه لم يتخذ أي قرار بعد. وأضاف أنه بحاجة إلى إحاطة دقيقة حول الوضع وعدد القتلى في وقت لاحق .



وهدد ترامب مرارا بالتدخل عسكريا في إيران، ردا على ما يعتبره قتلا للمتظاهرين، وكان قد أكد الاثنين أن احتمال تنفيذ ضربات جوية لإنهاء القمع لا يزال مطروحا، لكنه شدد على أن الدبلوماسية تبقى "الخيار الأول". (ارم نيوز)

