Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

حجب الإنترنت في إيران يدخل يومه السابع وسط تقارير عن آلاف الضحايا

Lebanon 24
14-01-2026 | 03:04
Doc-P-1468315-639039819896129345.webp
Doc-P-1468315-639039819896129345.webp photos 0
لا يزال حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في الثامن من يناير الحالي على خلفية التظاهرات والقمع الذي يقابلها، سارياً لليوم السابع على التوالي، وفقاً لمنظمة "نتبلوكس" غير الحكومية لمراقبة الإنترنت.

وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إنه "فيما دخل قطع الإنترنت ساعته الـ 132، تفيد التقارير الأولية عن آلاف الضحايا"، مؤكدة أن "حجم المجازر الحقيقي يخفيه انقطاع الاتصالات".

وأعلن نشطاء اليوم أن مزود خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" أصبح يقدم الخدمة مجاناً في إيران.

وقال مهدي يحيى نجاد، ناشط مقيم في لوس أنجلوس ساعد في إدخال الأجهزة إلى إيران، لوكالة "أسوشيتد برس" إن الخدمة المجانية بدأت بالفعل، كما أكد ناشطون آخرون عبر رسائل على الإنترنت أن الخدمة مجانية.

وأضاف يحيى نجاد في بيان: "يمكننا التأكيد أن الاشتراك المجاني لأجهزة ستارلينك يعمل بشكل كامل، قمنا باختباره باستخدام جهاز ستارلينك مفعل حديثاً داخل إيران".

و"ستارلينك" هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن الإيرانيين من التواصل مع العالم الخارجي منذ أن أغلقت السلطات الإنترنت ليلة الخميس الماضي، في ظل تصاعد الاحتجاجات على مستوى البلاد وبدء حملة قمع دموية ضد المتظاهرين، ولم تؤكد "ستارلينك" نفسها على الفور هذا القرار. (الحدث)
 
