قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات

أكد لرئيس ، الأربعاء، أن السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، فيما يظلّ الاستراتيجي خيار الثابت الذي لا حياد عنه.





وأضاف في تفريدة على حسابه في منصة إكس: "بوصلتنا المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها".



وتابع : "أما الحملات الإعلامية فهي عابرة وتنعكس سلبًا على مُروّجيها، والأزمات تُحرّر القرار ولا تُقيّده".

