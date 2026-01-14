تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
Lebanon 24
14-01-2026
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
أنور قرقاش
المستشار الدبلوماسي
لرئيس
دولة الإمارات
الشيخ محمد بن زايد
، الأربعاء، أن السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، فيما يظلّ
الاستقلال
الاستراتيجي خيار
الإمارات
الثابت الذي لا حياد عنه.
وأضاف في تفريدة على حسابه في منصة إكس: "بوصلتنا المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها".
وتابع
قرقاش
: "أما الحملات الإعلامية فهي عابرة وتنعكس سلبًا على مُروّجيها، والأزمات تُحرّر القرار ولا تُقيّده".
