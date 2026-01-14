إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب

أشارت تقديرات إسرائيلية اليوم الأربعاء إلى صدور أوامر إيرانية لتعزيز حماية منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات، في مؤشر إلى توقع سيناريو "حرب شاملة".
وقال موقع "نتسيف" الإسرائيلي
، إن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية
شهدت تغيراً لافتاً، حيث انتقل التركيز من حماية قواعد الصواريخ والمنشآت العسكرية إلى تأمين شبكات الطاقة وخزانات المياه والسدود.
وقال مسؤول إيراني كبير إن التواصل المباشر مع واشنطن
توقف، بحسب ما نقلت "رويترز
". وأضاف: "طلبنا من زعماء دول بالمنطقة التدخل لمنع التصعيد الأميركي.. حذرنا من أننا سنستهدف قواعد أميركية بالمنطقة إذا تعرضنا لهجوم".
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
خلال رحلة عودته إلى واشنطن من ميشيغن، إن ما يحدث في إيران
هو على رأس أولوياته، مهدداً طهران
بتحرك عسكري وشيك، ربطه بحجم القمع الذي يواجهه المتظاهرون.
ووجّه الرئيس الأميركي رسالة تحذير إلى القيادة الإيرانية، مذكّراً إياها بتبعات مواجهاته السابقة معها، وداعياً إلى الالتزام بما وصفه بحسن التصرف، وفق تصريحه.