إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب

أشارت تقديرات إسرائيلية اليوم الأربعاء إلى صدور أوامر إيرانية لتعزيز حماية منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات، في مؤشر إلى توقع سيناريو "حرب شاملة".



وقال موقع "نتسيف" ، إن الاستراتيجية الدفاعية شهدت تغيراً لافتاً، حيث انتقل التركيز من حماية قواعد الصواريخ والمنشآت العسكرية إلى تأمين شبكات الطاقة وخزانات المياه والسدود.



وقال مسؤول إيراني كبير إن التواصل المباشر مع توقف، بحسب ما نقلت " ". وأضاف: "طلبنا من زعماء دول بالمنطقة التدخل لمنع التصعيد الأميركي.. حذرنا من أننا سنستهدف قواعد أميركية بالمنطقة إذا تعرضنا لهجوم".



إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي خلال رحلة عودته إلى واشنطن من ميشيغن، إن ما يحدث في هو على رأس أولوياته، مهدداً بتحرك عسكري وشيك، ربطه بحجم القمع الذي يواجهه المتظاهرون.



ووجّه الرئيس الأميركي رسالة تحذير إلى القيادة الإيرانية، مذكّراً إياها بتبعات مواجهاته السابقة معها، وداعياً إلى الالتزام بما وصفه بحسن التصرف، وفق تصريحه.







Advertisement