إطلاق نار على قاضية تركيّة... ومفاجأة بشأن هويّة الجاني!

أُصيبت القاضية أصلي قهرمان، برصاصة في فخذها، في عدلية في منطقة كارتال الواقعة في مدينة إسطنبول، بعدما أطلق زوجها السابق النار عليها.





ونُقِلَت القاضية على الفور إلى المستشفى، وأصبحت حالتها مستقرّة، بينما تمّ إعتقال مُطلق النار.





وأفادت قناة " " التركية ، أن سبب حادثة إطلاق النار، خلافات بين القاضية وزوجها السابق. (العربية)