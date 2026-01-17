خامنئي يُحمّل ترامب مسؤولية التسبب في وقوع ضحايا وتشويه سمعة الإيرانيين

حمّل المرشد رئيس مسؤولية التسبب في وقوع ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها .



وقال ان الولايات المتحدة تسعى إلى استعادة هيمنتها على ، مؤكدا ان الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة وقال عبر وحدته.



وتابع خامنئي: "لا نقود البلاد إلى حرب ولكن لن نتهاون مع المجرمين في الداخل".



