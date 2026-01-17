تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في هذه الدولة… الجنود يُكافأون على كل عملية قتالية مؤكدة!

Lebanon 24
17-01-2026 | 06:27
أطلق وزير الدفاع الأوكراني الجديد ميخائيل فيودوروف نظاما يحصل بموجبه العسكريون الأوكرانيون على نقاط رقمية مقابل كل عملية قتل مؤكدة للجنود الروس يتم استبدالها عبر متجر إلكتروني.

وكشفت وكالة نوفوستي أن فيودوروف الذي شغل منصب وزير التحول الرقمي بدأ تطوير هذا النظام في أبريل 2023 بالتزامن مع إطلاق مجمع تطوير الصناعات العسكرية "بريف 1".

وكان مشروعه منصة لدعم الشركات الناشئة في مجال الدفاع قبل أن يطوره ليصبح برنامج "مكافأة جيش الطائرات المسيّرة" أحد مكوناته الرئيسية.

ووفقًا لوثائق وزارة الدفاع الأوكرانية يعمل النظام على النحو التالي: تقوم الوحدات القتالية بتحميل تسجيلات فيديو تؤكد قتل الجنود الروس إلى برنامج "دلتا". وبعد التحقق، يتم تحويل هذه البيانات إلى "نقاط" رقمية يمكن إنفاقها في متجر Brave1 الإلكتروني لشراء طائرات مسيّرة وأنظمة روبوتية. وبذلك، يرتبط اقتناء المعدات الجديدة ارتباطا مباشرا بعدد القتلى المؤكدين.

وقد لاقى هذا النظام انتقادات حادة من خبراء الأخلاقيات العسكرية الذين أشاروا إلى أن هذا النهج يحوّل الخسائر البشرية إلى نظام نقاط، جاعلا حياة الإنسان جزء من آلية التوريد العسكري.

ورغم هذه الانتقادات، أوضح فيودوروف أنه لا ينوي التخلي عن هذا النموذج ففي منشور بتاريخ 30 كانون الأول 2025، أعلن عن "توسيع" برنامج "مكافأة جيش الطائرات المسيّرة"، واصفا إياه بـ"أمازون الحرب"، كما أفاد بأن الشركات العسكرية الناشئة الأوكرانية قد تلقت تمويلا يزيد عن 105 ملايين دولار عبر Brave1.

وأكد أن نظام السوق سيظل جزء من استراتيجيته في عام 2026.
