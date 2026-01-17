تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد خطاب خامنئي… واشنطن تحذر إيران

Lebanon 24
17-01-2026 | 07:23
ردّت وزارة الخارجية الأميركية على خطاب المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي حمّل فيه الرئيس دونالد ترامب مسؤولية الخسائر البشرية في الاحتجاجات التي شهدتها بلاده، ووصفها بـ"التمرد الأميركي".  

وجاء في منشور للخارجية الأميركية باللغة الفارسية على شبكة "واي نت": "تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تُعدّ خيارات لمهاجمة القواعد الأمريكية. وكما أكّد الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة".

وأضاف المنشور: "إذا هاجم النظام الإيراني المصالح الأمريكية، فسيواجه قوةً ضاربة. لا تستهينوا بالرئيس ترامب". 

وكان خامنئي اتهم الولايات المتحدة بأنها "دعمت الفتنة في إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه".

وأضاف: "منذ بداية الثورة وحتى اليوم والأعداء يفكرون بإعادة إيران إلى هيمنتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية". 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24