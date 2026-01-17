بعد خطاب خامنئي… واشنطن تحذر إيران

ردّت على خطاب المرشد ، علي خامنئي، الذي حمّل فيه مسؤولية الخسائر البشرية في الاحتجاجات التي شهدتها بلاده، ووصفها بـ"التمرد الأميركي".



وجاء في منشور للخارجية الأميركية باللغة الفارسية على شبكة "واي نت": "تلقينا تقارير تفيد بأن تُعدّ خيارات لمهاجمة القواعد . وكما أكّد الرئيس مرارًا وتكرارًا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة".



وأضاف المنشور: "إذا هاجم النظام الإيراني المصالح الأمريكية، فسيواجه قوةً ضاربة. لا تستهينوا بالرئيس ترامب".



وكان خامنئي اتهم بأنها "دعمت الفتنة في إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه".



وأضاف: "منذ بداية وحتى اليوم والأعداء يفكرون بإعادة إيران إلى هيمنتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية".



Advertisement