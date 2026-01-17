إدارة ترامب تتواصل سرا مع وزير داخلية فنزويلي قبل محاولة اعتقال مادورو

أفادت " " بأن مسؤولي الأمريكي، ، تواصلوا مع الفنزويلي الصارم، ديوسدادو كابيو، قبل أشهر من العملية لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وأنهم على اتصال به منذ ذلك الحين.



وذكرت الوكالة أن المسؤولين حذروا كابيو (62 عامًا) من استخدام أو الحزب الحاكم الذين يشرف عليهم لاستهداف في البلاد.



ولا يزال الجهاز الأمني، الذي يضم أجهزة المخابرات والشرطة والقوات المسلحة، يملك نفوذًا كبيرًا بعد العملية الأمريكية التي تمت في الثالث من كانون الثاني.



وورد اسم كابيو في نفس لائحة الاتهام الأمريكية المتعلقة بتهريب المخدرات، التي استخدمتها إدارة ذريعة لاعتقال مادورو، لكن لم يتم اعتقاله في العملية.



وأفاد مصدران مطلعان بأن التواصل مع كابيو، والذي تطرق أيضًا إلى الأمريكية المفروضة عليه والتهم الموجهة إليه، يعود إلى الأيام الأولى لإدارة ترامب الحالية، واستمر خلال الأسابيع التي سبقت الإطاحة بمادورو.



وقالت أربعة من المصادر إن الإدارة الأمريكية تتواصل مع كابيو أيضًا منذ الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.



وتعد هذه الاتصالات، التي لم يكشف عنها من قبل، بالغة الأهمية لجهود إدارة ترامب للسيطرة على الوضع داخل فنزويلا.



ووفقًا لمصدر مطلع على المخاوف الأمريكية، فإنه إذا قرر كابيو إطلاق العنان للقوات التي يسيطر عليها سيسبب هذا فوضى يسعى ترامب لتجنبها، ويهدد قبضة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز على السلطة.



ولم يتضح ما إذا كانت مناقشات إدارة ترامب مع كابيو قد شملت مسائل تتعلق بمستقبل الحكم في فنزويلا.

Advertisement