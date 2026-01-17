تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تتواصل سرا مع وزير داخلية فنزويلي قبل محاولة اعتقال مادورو

Lebanon 24
17-01-2026 | 08:17
A-
A+

Doc-P-1469907-639042599407161069.webp
Doc-P-1469907-639042599407161069.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت "رويترز" بأن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تواصلوا مع وزير الداخلية الفنزويلي الصارم، ديوسدادو كابيو، قبل أشهر من العملية الأمريكية لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وأنهم على اتصال به منذ ذلك الحين.

وذكرت الوكالة أن المسؤولين حذروا كابيو (62 عامًا) من استخدام الأجهزة الأمنية أو أنصار الحزب الحاكم الذين يشرف عليهم لاستهداف المعارضة في البلاد. 

ولا يزال الجهاز الأمني، الذي يضم أجهزة المخابرات والشرطة والقوات المسلحة، يملك نفوذًا كبيرًا بعد العملية الأمريكية التي تمت في الثالث من كانون الثاني.

وورد اسم كابيو في نفس لائحة الاتهام الأمريكية المتعلقة بتهريب المخدرات، التي استخدمتها إدارة ترامب ذريعة لاعتقال مادورو، لكن لم يتم اعتقاله في العملية.

وأفاد مصدران مطلعان بأن التواصل مع كابيو، والذي تطرق أيضًا إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليه والتهم الموجهة إليه، يعود إلى الأيام الأولى لإدارة ترامب الحالية، واستمر خلال الأسابيع التي سبقت الإطاحة بمادورو.

وقالت أربعة من المصادر إن الإدارة الأمريكية تتواصل مع كابيو أيضًا منذ الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.

وتعد هذه الاتصالات، التي لم يكشف عنها من قبل، بالغة الأهمية لجهود إدارة ترامب للسيطرة على الوضع داخل فنزويلا.

ووفقًا لمصدر مطلع على المخاوف الأمريكية، فإنه إذا قرر كابيو إطلاق العنان للقوات التي يسيطر عليها سيسبب هذا فوضى يسعى ترامب لتجنبها، ويهدد قبضة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز على السلطة.

ولم يتضح ما إذا كانت مناقشات إدارة ترامب مع كابيو قد شملت مسائل تتعلق بمستقبل الحكم في فنزويلا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الفنزويلي: مقتل 24 ضابطا فنزويليا خلال اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن تفاصيل اعتقال مادورو ويتوعد بإدارة فنزويلا موقتاً
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مادورو.. وزيران فنزويليان ضمن أهداف ترامب
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة سي بي إس نيوز: قوات دلتا التابعة للجيش الأميركي هي التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي مادورو
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

وزير الداخلية

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

الأمريكية

العقوبات

المعارضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:03 | 2026-01-17
Lebanon24
15:00 | 2026-01-17
Lebanon24
14:16 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24