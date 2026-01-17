تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تصعيد حوثي جديد بين شبوة والبيضاء يُسفر عن خسائر بشرية
Lebanon 24
17-01-2026
|
08:44
قُتل جنديان يمنيان وأُصيب آخران من أفراد قوات "دفاع
شبوة
"، اليوم السبت، في هجوم جوي شنّته ميليشيا
الحوثي
بين محافظتي شبوة والبيضاء وسط البلاد.
وقال
المركز الإعلامي
لقوات "دفاع شبوة" إن الحوثيين نفّذوا هجومًا جويًا باستخدام طائرات مسيّرة استهدف مواقع انتشار منتسبي
اللواء السادس
صاعقة، في مديرية مرخة على الحدود المتاخمة لمحافظة البيضاء.
وأشار إلى مقتل جنديين من أفراد اللواء، وإصابة اثنين آخرين في الهجوم، الذي اعتبرته قوات "دفاع شبوة" تصعيدًا إجراميًا يعكس الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية وإصرارها على تقويض الأمن والاستقرار.
وذكرت القوات أن هذا الاستهداف يثبت خطورة امتلاك الحوثيين لأنواع مختلفة من الطيران المسيّر المصنّع في
إيران
، ليس على النطاق المحلي فحسب، "بل بات يشكّل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي".
وأكدت قوات "دفاع شبوة" استمرارها في مواجهة "كل ما يمسّ أمن واستقرار المحافظة"، والتصدي لميليشيا الحوثي بكل قوة وحزم. (ارم نيوز)
سانا عن مصدر عسكري سوري: أحد عناصر تنظيم قسد يقوم بتفجير نفسه بقوات الجيش في حي الشيخ مقصود بحلب دون وقوع أي خسائر بشرية
انتشار أمني منظم في شبوة بتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية (العربية)
تقدّم روسي جديد في خاركيف... وخسائر بشرية ومعدات أميركية الصنع
وزير خارجية أوكرانيا: الضربات الروسية خلال الليل تسببت في أضرار وخسائر بشرية
اعتقالات وتحقيقات… طهران تكشف خيوط شبكة أمنية
15:33 | 2026-01-17
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
15:23 | 2026-01-17
شرق الفرات… عقدة الثروة التي تتحكم بسوريا
15:23 | 2026-01-17
إلى هذه الدول الأوروبية.. تصريح خطير من ترامب
15:03 | 2026-01-17
إسرائيل نحو الاستقلال العسكري؟ نتنياهو يطرح تقليص المساعدات
15:00 | 2026-01-17
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
02:30 | 2026-01-17
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
10:52 | 2026-01-17
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
23:28 | 2026-01-16
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
04:00 | 2026-01-17
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
03:30 | 2026-01-17
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
