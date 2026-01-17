تصعيد حوثي جديد بين شبوة والبيضاء يُسفر عن خسائر بشرية

قُتل جنديان يمنيان وأُصيب آخران من أفراد قوات "دفاع "، اليوم السبت، في هجوم جوي شنّته ميليشيا بين محافظتي شبوة والبيضاء وسط البلاد.



وقال لقوات "دفاع شبوة" إن الحوثيين نفّذوا هجومًا جويًا باستخدام طائرات مسيّرة استهدف مواقع انتشار منتسبي صاعقة، في مديرية مرخة على الحدود المتاخمة لمحافظة البيضاء.



وأشار إلى مقتل جنديين من أفراد اللواء، وإصابة اثنين آخرين في الهجوم، الذي اعتبرته قوات "دفاع شبوة" تصعيدًا إجراميًا يعكس الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية وإصرارها على تقويض الأمن والاستقرار.



وذكرت القوات أن هذا الاستهداف يثبت خطورة امتلاك الحوثيين لأنواع مختلفة من الطيران المسيّر المصنّع في ، ليس على النطاق المحلي فحسب، "بل بات يشكّل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي".



وأكدت قوات "دفاع شبوة" استمرارها في مواجهة "كل ما يمسّ أمن واستقرار المحافظة"، والتصدي لميليشيا الحوثي بكل قوة وحزم. (ارم نيوز)

