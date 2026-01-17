بسبب قضية غرينلاند.. ترامب يفرض رسوما بنسبة 10% على دول أوروبية ويهدّد بالتصعيد أكثر

قال الرئيس الأميركي إن "دعمت الدنمارك ودول لسنوات عدة ولم نفرض رسوما عليها"، مضيفاً أنه "حان الوقت للدنمارك لرد الجميل فالسلام العالمي على المحك".



واعتبر أن " وروسيا تريدان غرينلاند والدنمارك لا يمكنها فعل شيء"، مؤكداً أن "أميركا بقيادتي يمكنها الوقوف ضد والصين بشأن غرينلاند"، ومشدداً على أن "لن يمس أحد غرينلاند خاصة وأن أمننا القومي والعالمي على المحك".



وأعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا، قائلاً إن الرسوم "ستظل على هذه الدول حتى التوصل لاتفاق بشأن شراء غرينلاند"، مضيفاً: "سنرفع الرسوم إلى 25% على هذه الدول في حزيران المقبل".

كما قال إن "أميركا سعت لإتمام صفقة غرينلاند لأكثر من 150 عاما"، معتبراً أن "الدول الأوروبية تمارس لعبة خطيرة بشأن غرينلاند".