ترامب يهاجم خامنئي: أنت رجل مريض

هاجم الرئيس الأميركي المرشد ، وقال: "هذا الرجل مريض ويجب أن يدير بلاده بشكل صحيح وأن يكف عن قتل الناس وبلاده أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة".



