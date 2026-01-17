تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

البرهان يعيد تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي مع السعودية

Lebanon 24
17-01-2026 | 13:52
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، قراراً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية.

وجاء القرار تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء البرهان مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، في سياق مساعٍ مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.

وكان البرهان قد زار السعودية في كانون الأول 2025، حيث بحث مع ولي العهد تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتسلّم البرهان مبادرة مشتركة أميركية–سعودية تهدف إلى إنهاء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر سودانية، تبدأ المبادرة بهدنة إنسانية مؤقتة تليها مرحلة وقف الأعمال العدائية، وصولاً إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وقد ناقش البرهان تفاصيلها مع شركائه في سلسلة اجتماعات.
 
 
