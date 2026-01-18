مخاوف في تل أبيب... دولة عربيّة تُوسّع نفوذها لمُواجهة التمدّد الإسرائيليّ

حذر تقرير لقناة "I24News" ، من توسع مصر عسكريا في الصومال والقرن الإفريقي لمواجهة التمدّد هناك.



وقالت إن مخاوف تصاعدت من تنامي النفوذ الإسرائيلي في القرن الأفريقي، خاصة بعد اعتراف بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي، ما دفع مصر إلى توسيع نطاق وجودها العسكري والأمني في الصومال.



وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة بأن القاهرة ركزت جهودها على دعم وحماية حكومة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية ودرء أي تداعيات أمنية قد تنجم عن التحركات الإسرائيلية في المنطقة.



وبحسب المصادر، فإن الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند" يُنظر إليه في الأوساط الأمنية كمحاولة لتأسيس موطئ قدم استراتيجي لإسرائيل قرب مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يهدد بشكل مباشر المصالح القومية المصرية، لا سيما فيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية واستقرار منطقة القرن الأفريقي.



وأوضح التقرير العبري أن القاهرة تتخوف أيضا من أن تستخدم إسرائيل نفوذها في الإقليم لتعزيز تعاونها مع إثيوبيا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا مستمرًا بسبب الخلاف حول سد النهضة ومياه نهر النيل. (روسيا اليوم)

Advertisement