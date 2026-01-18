تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤولون أميركيّون يكشفون: لهذا السبب لم يضرب ترامب إيران حتّى الآن

Lebanon 24
18-01-2026 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1470235-639043518784418756.png
Doc-P-1470235-639043518784418756.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم ضرب إيران جاء لعدم كفاية المعدات العسكرية في المنطقة وتحذيرات الحلفاء".
 
وأضاف المسؤولون أن "مدى فعالية ضرب إيران والمحادثات السرية مع طهران من أسباب عدم توجيه الضربة". 
 
وتابعوا: "الرسائل التي تلقاها ترامب من طهران كان لها تأثير لكنها لم تؤد وحدها لوقف الضربة".
 
ونقل الموقع عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو قوله إن "الأخير أبلغ ترامب الأربعاء أن إسرائيل غير مستعدة للدفاع ضد رد إيراني محتمل". 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: معظم الخطوات المقترحة بشأن إيران حتى الآن غير عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:52:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين حتى الآن "مثمرة وحاسمة في بعض المجالات"
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:52:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:52:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": لم تتم حتى الآن جدولة محادثات هاتفية بين الرئيس الأميركي ونظيره الفنزويلي
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:52:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

الإسرائيلي

إسرائيل

بنيامين

دونالد

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:04 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:11 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:40 | 2026-01-18
Lebanon24
15:35 | 2026-01-18
Lebanon24
15:34 | 2026-01-18
Lebanon24
15:32 | 2026-01-18
Lebanon24
15:00 | 2026-01-18
Lebanon24
14:52 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24