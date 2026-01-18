مسؤولون أميركيّون يكشفون: لهذا السبب لم يضرب ترامب إيران حتّى الآن

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "قرار الرئيس الأميركي عدم ضرب جاء لعدم كفاية المعدات العسكرية في المنطقة وتحذيرات الحلفاء".

وأضاف المسؤولون أن "مدى فعالية ضرب إيران والمحادثات السرية مع من أسباب عدم توجيه الضربة".

وتابعوا: "الرسائل التي تلقاها من طهران كان لها تأثير لكنها لم تؤد وحدها لوقف الضربة".

ونقل الموقع عن مستشار لرئيس الوزراء نتياهو قوله إن "الأخير أبلغ ترامب الأربعاء أن غير مستعدة للدفاع ضد رد إيراني محتمل".