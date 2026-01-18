تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مسؤولون أميركيّون يكشفون: لهذا السبب لم يضرب ترامب إيران حتّى الآن
Lebanon 24
18-01-2026
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عدم ضرب
إيران
جاء لعدم كفاية المعدات العسكرية في المنطقة وتحذيرات الحلفاء".
وأضاف المسؤولون أن "مدى فعالية ضرب إيران والمحادثات السرية مع
طهران
من أسباب عدم توجيه الضربة".
وتابعوا: "الرسائل التي تلقاها
ترامب
من طهران كان لها تأثير لكنها لم تؤد وحدها لوقف الضربة".
ونقل الموقع عن مستشار لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين
نتياهو قوله إن "الأخير أبلغ ترامب الأربعاء أن
إسرائيل
غير مستعدة للدفاع ضد رد إيراني محتمل".
