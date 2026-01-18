الرئيس الإيراني: أي هجوم على المرشد سيؤدي إلى حرب شاملة

حذر ، ، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأحد، من أن "أي هجوم" على المرشد "سيؤدي إلى حرب شاملة".



وكان الرئيس الأميركي قد قال في مقابلة صحافية، أمس السبت، إن "الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في "، ودعا إلى إنهاء حكم المستمر منذ 37 عاماً.

Advertisement