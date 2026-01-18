تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تأكيد أميركي سوري على الشراكة ودمج «قسد» ضمن الدولة

Lebanon 24
18-01-2026 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1470275-639043596962521742.jpeg
Doc-P-1470275-639043596962521742.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في خلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك في دمشق، أن بناء سوريا يجب أن يتم بمشاركة جميع السوريين، مشددًا على أهمية الحوار في المرحلة الراهنة. كما أكد على وحدة سوريا وسيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.
 
براك قال من جهته: إن الاتفاق بين دمشق و«قسد» يشكل نقطة تحول محورية في مسار الأزمة السورية، والولايات المتحدة تقف بكل قوة إلى جانب عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية، مؤكداً أن العمل الشاق قد بدأ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية شاملة لتحقيق هذا الدمج.
 
وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا، لافتاً إلى أن الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي اختارا الشراكة بدلاً من الانقسام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركية: لا نية لدى "قسد" للإندماج ضمن هياكل الدولة السورية
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: الدمج الناجح لقوات قسد في الجيش السوري سيعزز الأمن
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القمة السعودية–الأميركية: تأكيد الشراكة الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات شاملة
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: تأكيد "قسد" المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع بشمال شرق البلاد
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مؤسسات الدولة

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

من جهته

الأكراد

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:40 | 2026-01-18
Lebanon24
15:35 | 2026-01-18
Lebanon24
15:34 | 2026-01-18
Lebanon24
15:32 | 2026-01-18
Lebanon24
15:00 | 2026-01-18
Lebanon24
14:52 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24