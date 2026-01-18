تأكيد أميركي سوري على الشراكة ودمج «قسد» ضمن الدولة

أكد الرئيس السوري أحمد ، في خلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك في ، أن بناء يجب أن يتم بمشاركة جميع السوريين، مشددًا على أهمية الحوار في المرحلة الراهنة. كما أكد على وحدة سوريا وسيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وفق ما أعلنت الرئاسة .

براك قال : إن الاتفاق بين دمشق و«قسد» يشكل نقطة تحول محورية في مسار الأزمة السورية، والولايات المتحدة تقف بكل قوة إلى جانب عملية دمج قوات سوريا «قسد» ضمن السورية، مؤكداً أن العمل الشاق قد بدأ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية شاملة لتحقيق هذا الدمج.

وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على أن جزء لا يتجزأ من سوريا، لافتاً إلى أن الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي اختارا الشراكة بدلاً من الانقسام.