رئيس وزراء كندا: الناتو يحمي القطب الشمالي

أكد رئيس وزراء أن العمل المشترك ضمن حلف يُعد أفضل سبيل لتأمين منطقة الحيوية، مشددًا على أهمية التعاون مع الحلفاء للحفاظ على هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأضاف أن مستقبل جرينلاند يقرره مسؤولو الدنمارك والجزيرة فقط، مؤكدًا أن كندا ستواصل جهودها المشتركة مع شركائها لضمان حماية المنطقة وتأمين مصالحها الاستراتيجية.

