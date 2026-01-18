هذا ما كشفه موقع أكسيوس عن الضربة الايرانية

لفت موقع "اكسيوس" نقلا عن مسؤولين، إلى أن قرار الرئيس عدم ضرب جاء لعدم كفاية المعدات العسكرية في المنطقة وتحذيرات الحلفاء.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين بان مدى فعالية ضرب إيران والمحادثات السرية مع من أسباب عدم توجيه الضربة.

مستشار لرئيس الوزراء الاسرائيلي أفاد بدوره بأن أبلغ ترمب الأربعاء أن غير مستعدة للدفاع ضد رد إيراني محتمل.

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، ان الايراني عباس عراقجي أرسل رسالة نصية لللمبعوث الاميركي ستيف ويتكوف الأربعاء يتعهد فيها بتأجيل عمليات إعدام مقررة، ولفت الى ان الرسائل التي تلقاها من طهران كان لها تأثير لكنها لم تؤد وحدها لوقف الضربة.