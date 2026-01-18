تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هذا ما كشفه موقع أكسيوس عن الضربة الايرانية

Lebanon 24
18-01-2026 | 13:00
لفت موقع "اكسيوس" الاميركي نقلا عن مسؤولين، إلى أن قرار الرئيس دونالد ترمب عدم ضرب إيران جاء لعدم كفاية المعدات العسكرية في المنطقة وتحذيرات الحلفاء.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين بان مدى فعالية ضرب إيران والمحادثات السرية مع طهران من أسباب عدم توجيه الضربة.

مستشار لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أفاد بدوره  بأن نتنياهو أبلغ ترمب الأربعاء أن إسرائيل غير مستعدة للدفاع ضد رد إيراني محتمل.

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أرسل رسالة نصية لللمبعوث الاميركي ستيف ويتكوف الأربعاء يتعهد فيها بتأجيل عمليات إعدام مقررة، ولفت الى ان الرسائل التي تلقاها ترامب من طهران كان لها تأثير لكنها لم تؤد وحدها لوقف الضربة.

