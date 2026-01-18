بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. إلغاء زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى برلين

أعلن متحدث باسم لوكالة أن الرئيس السوري ألغى زيارة إلى كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء.

وكان من المقرر أن يجتمع مع المستشار الألماني ميرتس والرئيس فالتر ، إضافة إلى محادثات مع قادة أعمال ألمان.

ويأتي إلغاء الزيارة بعد التوصل اليوم الأحد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عقب أيام من الاشتباكات العنيفة بين قوات الحكومة ومقاتلين أكراد مدعومين من .

