وزير الخزانة الاميركي: واشنطن لن تتخلى عن ضم غرينلاند.. والعملية ليست مثل ضم القرم

في تصعيد للأزمة الدبلوماسية بين وأوروبا، صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، بأن غرينلاند "لا يمكن تأمينها عسكرياً إلا إذا أصبحت جزءاً من الولايات المتحدة".



ووصف القوى الأوروبية، بما فيها الدنمارك والاتحاد ، بأنها "ضعيفة للغاية" في حماية المنطقة القطبية من الأطماع الروسية والصينية.



جاء ذلك خلال مقابلة وزير الخزانة مع المذيعة كريستين ويلكر في برنامج "واجه الصحافة" على قناة "إن بي سي".



دافع بيسينت عن خطة الرئيس الأميركي لفرض ضغوط اقتصادية غير مسبوقة للسيطرة على الاستراتيجية.

