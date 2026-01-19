تحسبًا لأي مواجهة... حركة تعيينات كبرى في الجيش الإسرائيلي

أقر رئيس أركان الجيش ، إيال زامير، سلسلة تعيينات وترقيات قيادية شملت مناصب رئيسة في العامة ووحدات ميدانية، بعد مصادقة يسرائيل كاتس. وتأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه الجيش تأهبات أمنية غير مسبوقة تحسباً لمواجهات محتملة مع في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.





برزت ضمن التغييرات أسماء جديدة لقيادة العمليات البحرية، حيث تم تعيين العميد غاي ليفي رئيساً لعمليات سلاح البحرية، والعميد إليعازر سوشوليتسكي رئيساً لأركان السلاح ذاته، في خطوة تعزز الجاهزية في المياه الإقليمية. كما عُيّن المقدم إيريز بن صهيون قائداً لقاعدة حيفا البحرية مع ترقيته إلى رتبة عقيد.





وفي سياق تعزيز المواجهة لسوريا، تم تعيين العقيد "س" قائداً لفرقة "باشان" (الفرقة 210) المسؤولية عن قطاع هضبة وجبل الشيخ، مع ترقيته إلى رتبة عميد. وعلى مستوى ، تولى العميد أوهاد ماور رئاسة شعبة شؤون أفراد القوات البرية، فيما عُيّن العميد يوآف برونر قائداً لكلية القيادة والأركان.





شملت القرارات أيضاً تعيين العقيد "أ" رئيساً للواء 40 في هيئة قيادة العمليات (برتبة عميد)، وتعيين المقدم حاي ريكح رئيساً للمركز الوطني للتدريب في قيادة (برتبة عقيد). كما استُحدثت تعيينات في مراكز التدريب التكتيكي والوطني للقوات البرية، مما يعكس توجهاً لتكثيف المناورات ورفع كفاءة العناصر القتالية.





Advertisement