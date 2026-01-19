تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحسبًا لأي مواجهة... حركة تعيينات كبرى في الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
19-01-2026 | 04:44
أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، سلسلة تعيينات وترقيات قيادية شملت مناصب رئيسة في هيئة الأركان العامة ووحدات ميدانية، بعد مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس. وتأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه الجيش تأهبات أمنية غير مسبوقة تحسباً لمواجهات محتملة مع إيران في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.


برزت ضمن التغييرات أسماء جديدة لقيادة العمليات البحرية، حيث تم تعيين العميد غاي ليفي رئيساً لعمليات سلاح البحرية، والعميد إليعازر سوشوليتسكي رئيساً لأركان السلاح ذاته، في خطوة تعزز الجاهزية في المياه الإقليمية. كما عُيّن المقدم إيريز بن صهيون قائداً لقاعدة حيفا البحرية مع ترقيته إلى رتبة عقيد.


وفي سياق تعزيز الجبهة المواجهة لسوريا، تم تعيين العقيد "س" قائداً لفرقة "باشان" (الفرقة 210) المسؤولية عن قطاع هضبة الجولان وجبل الشيخ، مع ترقيته إلى رتبة عميد. وعلى مستوى القوات البرية، تولى العميد أوهاد ماور رئاسة شعبة شؤون أفراد القوات البرية، فيما عُيّن العميد يوآف برونر قائداً لكلية القيادة والأركان.


شملت القرارات أيضاً تعيين العقيد "أ" رئيساً للواء 40 في هيئة قيادة العمليات (برتبة عميد)، وتعيين المقدم حاي ريكح رئيساً للمركز الوطني للتدريب في قيادة الجبهة الداخلية (برتبة عقيد). كما استُحدثت تعيينات في مراكز التدريب التكتيكي والوطني للقوات البرية، مما يعكس توجهاً لتكثيف المناورات ورفع كفاءة العناصر القتالية.

