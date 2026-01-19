تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مسؤول أميركي يكشف خطة أميركا لسلب نفط فنزويلا

Lebanon 24
19-01-2026 | 05:58
قال السناتور الأميركي عن ولاية كنتاكي راند بول، في مقابلة مع قناة NBC، إن الولايات المتحدة "في حالة حرب نشطة" مع فنزويلا بهدف السيطرة على نفطها. وأضاف أن ما يجري "فعل حرب" هدفه الاستمرار في الحصول على النفط وتوزيعه، معربًا عن أمله في أن تُحل الأزمة رغم استمرار الوضع الراهن.
وتابع راند بول أن واشنطن فرضت "حصارًا بحريًا كاملًا" على السواحل الفنزويلية، ونشرت "مئات السفن الحربية" قبالة الشواطئ.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة شنت في 3 يناير ضربة جوية واسعة على فنزويلا، وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلتهما إلى نيويورك، وفق الرواية الأميركية التي تتهمهما بالضلوع في "إرهاب المخدرات" واعتبارهما تهديدًا لأمن الولايات المتحدة. ووفق المعطيات نفسها، عقدت الجلسة القضائية الأولى لهما في نيويورك وأعلنا براءتهما من التهم.

وفي السياق، نقل عن الرئيس دونالد ترامب قوله إن واشنطن ستحصل على "مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات" من بيع النفط الفنزويلي، دون تحديد موعد لإنهاء السيطرة الأميركية، مؤكدًا أنها ستستمر "لفترة أطول بكثير" من عام واحد. (روسيا اليوم)
