11
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
9
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
0
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-1
o
بشري
4
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
عربي-دولي
المبعوث الأميركي إلى العراق: ملتزمون بملاحقة "ميليشيات إيران"
Lebanon 24
19-01-2026
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى
العراق
مارك سافايا، أن بلاده ملتزمة بملاحقة الميليشيات المرتبطة بإيران.
وفي منشور له عبر "آكس"، قال سافايا إنه عقد اجتماعاً وصفه بـ"الناجح للغاية" مع مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، ومدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جو كينت، جرى خلاله بحث عدد من
القضايا
الحاسمة.
وأوضح أن "المناقشات تناولت دور الميليشيات المدعومة من
إيران
والشبكات المرتبطة بها، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على ما حققته الحكومة
العراقية
خلال العام الماضي، وتعزيز جهودها في تأمين الحدود، ومكافحة التهريب والفساد، وترسيخ سلطة الدولة".
وأشار سافايا إلى أنه، وبدعم من
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
، ملتزم بـ"كشف وملاحقة المخالفات أينما وجدت، والعمل على تحقيق الاستقرار وضمان أمن العراق"، مؤكداً أن "هذه الجهود تأتي خدمةً للسيادة العراقية ومصلحة الشعب
العراقي
".
