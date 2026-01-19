تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المبعوث الأميركي إلى العراق: ملتزمون بملاحقة "ميليشيات إيران"

Lebanon 24
19-01-2026 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1470600-639044252868006912.jpg
Doc-P-1470600-639044252868006912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا، أن بلاده ملتزمة بملاحقة الميليشيات المرتبطة بإيران.
 
 
وفي منشور له عبر "آكس"، قال سافايا إنه عقد اجتماعاً وصفه بـ"الناجح للغاية" مع مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، ومدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جو كينت، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الحاسمة.


وأوضح أن "المناقشات تناولت دور الميليشيات المدعومة من إيران والشبكات المرتبطة بها، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على ما حققته الحكومة العراقية خلال العام الماضي، وتعزيز جهودها في تأمين الحدود، ومكافحة التهريب والفساد، وترسيخ سلطة الدولة".


وأشار سافايا إلى أنه، وبدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ملتزم بـ"كشف وملاحقة المخالفات أينما وجدت، والعمل على تحقيق الاستقرار وضمان أمن العراق"، مؤكداً أن "هذه الجهود تأتي خدمةً للسيادة العراقية ومصلحة الشعب العراقي".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماماً بتحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي لسوريا: سنظل ملتزمين بهزيمة الإرهاب مع شركائنا السوريين
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الأميركي من أربيل: ملتزمون بحماية سيادة العراق
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي للعراق: العلاقة مع العراق في أقوى مراحلها مع تشديد الرقابة المالية
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مكافحة الإرهاب

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

العراقية

العراقي

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:17 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24