المبعوث الأميركي إلى العراق: ملتزمون بملاحقة "ميليشيات إيران"

قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى مارك سافايا، أن بلاده ملتزمة بملاحقة الميليشيات المرتبطة بإيران.



وفي منشور له عبر "آكس"، قال سافايا إنه عقد اجتماعاً وصفه بـ"الناجح للغاية" مع مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، ومدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جو كينت، جرى خلاله بحث عدد من الحاسمة.





وأوضح أن "المناقشات تناولت دور الميليشيات المدعومة من والشبكات المرتبطة بها، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على ما حققته الحكومة خلال العام الماضي، وتعزيز جهودها في تأمين الحدود، ومكافحة التهريب والفساد، وترسيخ سلطة الدولة".





وأشار سافايا إلى أنه، وبدعم من الأميركي ، ملتزم بـ"كشف وملاحقة المخالفات أينما وجدت، والعمل على تحقيق الاستقرار وضمان أمن العراق"، مؤكداً أن "هذه الجهود تأتي خدمةً للسيادة العراقية ومصلحة الشعب ".

